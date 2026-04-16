Снег, дождь и плюс шестнадцать: какая погода 17 апреля в Хабаровском крае

Синоптическая картина в регионе в пятницу складывается неоднородной — от почти весеннего тепла до ощутимого холода, — сообщает прогноз погоды.
В Хабаровске утро началось с облачности и +2 градусов, днём воздух прогреется до +15. Осадков в светлое время суток не ожидается, однако к ночи возможен дождь. Ветер слабый, но высокая влажность и плохая видимость создают ощущение сырости и зябкости.
В Комсомольске-на-Амуре день будет заметно теплее — до +16 градусов при переменной облачности и без осадков. Но уже ночью небо затянет облаками, а впереди — резкое ухудшение погоды с дождями.
Юг края ведёт себя по-весеннему капризно: в Бикине и Вяземском идут и ожидаются дожди, температура держится в пределах +11…+13 градусов. Осадки местами начнутся уже утром и могут затянуться на день.
На побережье спокойнее, но холоднее. В Советской Гавани до +13, переменная облачность, к ночи возможен дождь со снегом. В Николаевске-на-Амуре значительно прохладнее — всего до +4 градусов и без существенных осадков.
Север региона по-прежнему живёт в зимнем ритме. В Охотске температура держится около нуля, утром до −9, днём не выше +1. В Чумикане возможен снег, температура около 0 градусов, а ветер усиливает ощущение холода.
В центральных районах, включая Чегдомын, воздух прогреется до +12, осадков днём не ожидается, но уже в начале следующей недели сюда придут дождь со снегом.
В целом 17 апреля в Хабаровском крае становится днём контрастов: где-то весна осторожно вступает в права, а где-то зима ещё не готова отступать. Синоптики предупреждают — расслабляться рано, впереди нестабильная и переменчивая неделя.