«Молния» бьет только раз: как работают расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север»

Есть в этой цепочке и тот, кого почти никогда не видно в момент пуска. Инженер с позывным «Фара» начинает свою часть службы еще до выхода на позицию. Он подготавливает борт к сборке, собирает его и проверяет перед отправкой на боевое задание. Если на земле что-то будет упущено, в воздухе времени на исправление уже не останется. Сам «Фара» подписал контракт в октябре 2024 года, и с тех пор его задача — сделать так, чтобы аппарат ушел на задание полностью готовым.