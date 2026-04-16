«Молния» бьет только раз: как работают расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север»

Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север» на харьковском направлении ведут разведку, передают координаты и наносят удары по выявленным целям.
Ударные «Молнии» здесь используют не как вспомогательное средство, а как полноценный инструмент поражения. Подготовка начинается в ремонтной мастерской: борт собирают, тестируют, оснащают под конкретную задачу. После этого оператор разворачивает ретранслятор связи, выбирает стартовую позицию и запускает аппарат с катапульты. За счет своих тактико-технических характеристик ударный дрон этого типа работает на большей дальности, чем FPV, и несет боевую часть весом около шести килограммов. Именно поэтому им поражают позиции, укрепления, пункты управления БПЛА, технику и живую силу противника.
— Я работаю на беспилотнике самолетного типа «Молния-2». Основная задача — поражение выявленных целей. За это время приходилось работать по самым разным объектам: по самоходным артиллерийским установкам, грузовым машинам, бронетехнике, орудиям, живой силе противника. Нередко вылетали и в сложных погодных условиях — в туман, дождь, снег, — рассказывает командир отделения с позывным «Барс».
Пока штурмовые подразделения продвигаются вперед, беспилотники снимают с них часть самой опасной нагрузки — выносят огневые точки, вскрытые укрытия, технику на подступах.
Но прежде чем цель будет поражена, ее нужно найти и точно опознать. Этим занимаются расчеты, работающие на «Молнии-2Р» — разведывательной версии самолетного БПЛА без боевой части. Оператор с позывным «Булат» поясняет: аппарат оснащен курсовой и основной камерами, а основная камера позволяет вести досмотр территории. На этом направлении с ее помощью выявляли пункты временного размещения противника, перемещение личного состава и техники. Один из характерных эпизодов — обнаружение украинской САУ «Богдана»: координаты передали оперативному дежурному, после чего по взаимодействию с ударными расчетами по цели было нанесено поражение.
Старший оператор с позывным «Коста» рассказывает, что расчет действует в паре: пилот выводит аппарат в нужную точку, а второй номер работает с основной камерой и ведет поиск. За сравнительно короткое время на этом направлении таким образом уже выявляли технику противника, личный состав, гаражи и пункты временного размещения. В этой связке один отвечает за машину в воздухе, другой — за то, чтобы ничего важного не ушло из кадра.
Есть в этой цепочке и тот, кого почти никогда не видно в момент пуска. Инженер с позывным «Фара» начинает свою часть службы еще до выхода на позицию. Он подготавливает борт к сборке, собирает его и проверяет перед отправкой на боевое задание. Если на земле что-то будет упущено, в воздухе времени на исправление уже не останется. Сам «Фара» подписал контракт в октябре 2024 года, и с тех пор его задача — сделать так, чтобы аппарат ушел на задание полностью готовым.
Здесь все держится на связке людей и этапов: мастерская, сборка, проверка, старт, маршрут, поиск, передача координат, удар. Один неверно собранный узел, один недосмотренный контакт, одна спешка на земле — и весь этот порядок начинает работать хуже. В беспилотной войне мелочей нет.
На харьковском направлении работа расчета БПЛА выглядит так: в мастерской инженер проверяет борт, на позиции оператор поднимает его с катапульты, в воздухе разведчик досматривает квадрат через основную камеру, ударный расчет получает координаты и доводит дело до конца. А потом все начинается снова — следующий аппарат, цель, вылет. И когда очередная «Молния» уходит вдаль, на земле уже готовят новый старт.