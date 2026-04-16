Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила, что базы США в Персидском заливе навлекли беды

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военные базы Соединённых Штатов стали причиной бед в странах Персидского залива.

Источник: Аргументы и факты

Она уточнила, что базы ВС США не обеспечили безопасность.

«Наличие американских баз на той или иной территории того или иного государства не обеспечивает большей безопасности этому государству, а по сути, наоборот, навлекают на эту страну беду, как вот сейчас мы это видим в Персидском заливе», — сказала Захарова.

Она отметила, что США лишь получили денежные средства под «прикрытием обеспечения безопасности».

«Что получилось? Вместо осуществления прикрытия тех стран, за обеспечение безопасности которых они получали деньги и декларировали её, они только лишь навлекли действительно крупнейшие беды и проблемы», — заявила Захарова.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с февраля этого года. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане.

Трамп заявил о введении морской блокады Ирана. Ограничения вступили в силу 13 апреля и распространяются на все суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.

По данным Bloomberg, иранские суда начали использовать новый обходной маршрут в Ормузском проливе на фоне ограничений со стороны Соединённых Штатов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше