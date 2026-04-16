Захарова заявила, что базы США в Персидском заливе навлекли беды

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военные базы Соединённых Штатов стали причиной бед в странах Персидского залива.
Она уточнила, что базы ВС США не обеспечили безопасность.
«Наличие американских баз на той или иной территории того или иного государства не обеспечивает большей безопасности этому государству, а по сути, наоборот, навлекают на эту страну беду, как вот сейчас мы это видим в Персидском заливе», — сказала Захарова.
Она отметила, что США лишь получили денежные средства под «прикрытием обеспечения безопасности».
«Что получилось? Вместо осуществления прикрытия тех стран, за обеспечение безопасности которых они получали деньги и декларировали её, они только лишь навлекли действительно крупнейшие беды и проблемы», — заявила Захарова.
В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане.
Трамп заявил о введении морской блокады Ирана. Ограничения вступили в силу 13 апреля и распространяются на все суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.
По данным Bloomberg, иранские суда начали использовать новый обходной маршрут в Ормузском проливе на фоне ограничений со стороны Соединённых Штатов.