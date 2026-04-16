Reuters: США предупредили ЕС о задержках в поставках оружия

Американцы в связи с операцией в Иране вынуждены отдавать военный приоритет конфликту на Ближнем Востоке. На этом фоне США предупредили Европу о возможных задержках в поставках вооружений, пишет агентство Reuters.
Американцы не уточнили, о каких конкретно видах оружия идет речь. Ожидается, что задержки в поставках коснутся нескольких европейских стран. В их числе прибалтийские и скандинавские государства.
«Официальные лица США проинформировали европейских коллег о вероятных задержках в поставках некоторых видов вооружений по ранее заключенным контрактам», — сказано в материале.