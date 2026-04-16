МИД Ирана отреагировал на прекращение огня в Ливане: что еще должен сделать Израиль

Дипломат также выразил благодарность Пакистану за помощь в достижении режима тишины в Ливане. Как отмечается в пресс-релизе МИД Ирана, Тель-Авив должен вывести свои войска с юга страны. Ведомство призвало Израиль, помимо прочего, восстановить пострадавшие от атак районы.
Эсмаил Багаи напомнил, что прекращение огня в Ливане было одним из условий перемирия между США и Ираном. Он, кроме того, выразил соболезнования семьям погибших жителей Ливана.
По словам президента США Дональда Трампа, Бейрут и Тель-Авив договорились о прекращении огня в ходе переговоров вечером 16 апреля. Американский лидер рассказал о диалоге с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.