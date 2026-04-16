МИД Ирана отреагировал на прекращение огня в Ливане: что еще должен сделать Израиль

Представитель МИД Багаи: Иран приветствует прекращение огня в Ливане.

Источник: Комсомольская правда

Израиль 16 апреля объявил, что временно не будет наносить удары по Ливану. Режим прекращения огня начал действие с подачи США. Тегеран приветствует решение Израиля. Так сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Дипломат также выразил благодарность Пакистану за помощь в достижении режима тишины в Ливане. Как отмечается в пресс-релизе МИД Ирана, Тель-Авив должен вывести свои войска с юга страны. Ведомство призвало Израиль, помимо прочего, восстановить пострадавшие от атак районы.

Эсмаил Багаи напомнил, что прекращение огня в Ливане было одним из условий перемирия между США и Ираном. Он, кроме того, выразил соболезнования семьям погибших жителей Ливана.

По словам президента США Дональда Трампа, Бейрут и Тель-Авив договорились о прекращении огня в ходе переговоров вечером 16 апреля. Американский лидер рассказал о диалоге с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше