Forbes: Банки лишились доступа к базам МВД РФ для проверки паспортных данных

Банки в России столкнулись с проблемами доступа к базам данных МВД для проверки паспортных данных клиентов через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили источники издания Forbes в IT-отрасли.
По данным одного из банков, около 02:00 среды, 15 апреля, МВД в одностороннем порядке отключило сервис проверки паспортов через СМЭВ 3 и СМЭВ 4 без предварительного уведомления. Отмечается, что отключение затронуло все банки, и сервис до сих пор недоступен, сроки его восстановления неизвестны.
В службе поддержки СМЭВ сообщили о большом количестве жалоб на отсутствие доступа к видам сведений (ВС) СМЭВ 3 и регламентированным запросам (РЗ) СМЭВ 4, говорится в статье.
— Механизм контроля доступа в ЕИП НСУД и СМЭВ функционирует корректно. Причиной возникших проблем являются действия по управлению доступом владельцев соответствующих ВС и РЗ, — сказано в сообщении.
ЕИП НСУД — государственная IT-платформа, которая предназначена для сбора и предоставления государственных данных для межведомственного обмена и внешних пользователей, таких как бизнес. СМЭВ 1 обеспечивает базовый обмен данными, СМЭВ 3 и СМЭВ 4 представляют собой более сложные механизмы, позволяющие госорганам и организациям получать доступ к данным через единые технологические запросы без необходимости прямого взаимодействия с исходными базами.
20 ноября 2025 года Госдума приняла закон, разрешающий платный доступ организаций, включая банки, к базам данных МВД через СМЭВ. Поправка внесена в статью 17 закона «О полиции».