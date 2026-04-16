Forbes: Банки лишились доступа к базам МВД РФ для проверки паспортных данных

По данным одного из банков, около 02:00 среды, 15 апреля, МВД в одностороннем порядке отключило сервис проверки паспортов через СМЭВ 3 и СМЭВ 4 без предварительного уведомления. Отмечается, что отключение затронуло все банки, и сервис до сих пор недоступен, сроки его восстановления неизвестны.