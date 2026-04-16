Эксперт Мифтахов: бывшую психиатрическую лечебницу Алленберг преобразуют постепенно

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 16 апреля. / ТАСС/. Одну из популярнейших в Калининградской области «заброшек» — бывшую психиатрическую лечебницу Алленберг — будут преобразовывать постепенно. 18 апреля на территории пройдет субботник с участием архитекторов, сообщил соучредитель девелоперской компании «Авторы» и ООО «Алленберг», депутат Казанской городской думы Айдар Мифтахов.
«Алленберг — площадка в Калининградской области, которую я и мои партнеры купили в конце прошлого года с торгов. Это особенный случай, когда бизнес не просто зашел в недвижимость, а вошел в исторический слой, территорию, будущую культурную и историческую функцию. Это заброшенная психиатрическая больница еще со времен Восточной Пруссии, одна из топовых заброшек области и, наверное, России. Место с большим пугающим потенциалом», — рассказал Мифтахов в ходе Балтийского культурного форума.
По его словам, это не была история, когда бизнес увидел дешевый объект и решил быстро его монетизировать. «Мы купили не готовый бизнес-план, а право постепенно найти правильный бизнес-план. На мой взгляд, бизнес охотно заходит туда, где от него не ждут мгновенного чека и фальшивой уверенности, что он придет и все сделает, а где от него ждут здравого партнерства и желания найти правильную модель. Выяснилось, что Алленберг — это не просто набор зданий, а река, водопад, красивейшая водонапорная башня рядом, котельная, прогулочные маршруты, несколько кирх, исторический слой, военный, туристический. И мы поняли, что купили не объект, а целую систему», — рассказал совладелец памятника.
В первую очередь новые владельцы задумались о создании гостиницы, отметил он. «Но к сожалению, когда начали считать экономическую модель, а у нас была возможность привлечь финансирование по программе сохранения объектов культурного наследия и получить эти 3−5 млрд рублей, но окупаемость — 40−45 лет. И самый быстрый сценарий тут оказался неправильным. Бизнес ищет легенду, которая выдержит столкновение с реальностью. Будем преобразовывать постепенно», — сообщил девелопер.
18 апреля на территории комплекса пройдет архитектурный субботник с воркшопом, он объединит свыше 300 человек, сообщил Мифтахов. «Мы приберемся на территории и собрали три группы архитекторов, которые сообща определят первую точку, как безопасно зайти на территорию, по какому маршруту пройти, как это сочетается с действующими турмаршрутами. Потом постепенно мы перейдем к освоению первых одного-двух зданий комплекса», — сообщил девелопер.
Балтийский культурный форум проходит в Калининградской области в 8-й раз с 16 по 18 апреля 2026 года. Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждают самые актуальные вопросы по направлению «Культура». Цель форума — раскрыть перспективу развития сферы культуры региона.
