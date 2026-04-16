Эксперт Мифтахов: бывшую психиатрическую лечебницу Алленберг преобразуют постепенно

По его словам, это не была история, когда бизнес увидел дешевый объект и решил быстро его монетизировать. «Мы купили не готовый бизнес-план, а право постепенно найти правильный бизнес-план. На мой взгляд, бизнес охотно заходит туда, где от него не ждут мгновенного чека и фальшивой уверенности, что он придет и все сделает, а где от него ждут здравого партнерства и желания найти правильную модель. Выяснилось, что Алленберг — это не просто набор зданий, а река, водопад, красивейшая водонапорная башня рядом, котельная, прогулочные маршруты, несколько кирх, исторический слой, военный, туристический. И мы поняли, что купили не объект, а целую систему», — рассказал совладелец памятника.