Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

ТАСС, 16 апреля. Английский «Ноттингем Форест» со счетом 1:0 обыграл португальский «Порту» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы.
Мяч на 12-й минуте забил Морган Гиббс-Уайт. На 8-й минуте с поля был удален игрок «Порту» Ян Беднарек.
В другом полуфинале встретятся германский «Фрайбург» и португальская «Брага». «Фрайбург» переиграл испанскую «Сельту» (3:0, 3:1), «Брага» преодолела сопротивление испанского «Бетиса» (1:1, 4:2).
В Лиге конференций греческий АЕК под руководством бывшего главного тренера московских ЦСКА и «Локомотива» Марко Николича вел по ходу ответного матча с испанским «Райо Вальекано» со счетом 3:0, однако пропустил ответный мяч. Первая встреча завершилась победой «Райо Вальекано» (3:0), который в полуфинале сыграет со «Страсбуром». Французская команда в ответном матче разгромила германский «Майнц» (4:0), уступив в первой игре со счетом 0:2. В другом полуфинале встретятся украинский «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас». «Шахтер» в ¼ финала оказался сильнее нидерландского АЗ (3:0, 2:2), «Кристал Пэлас» выиграл у итальянской «Фиорентины» (3:0, 1:2).
Первые полуфинальные матчи состоятся 30 апреля, ответные — 7 мая. Финал Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле, решающий матч Лиги конференций — 27 мая в Лейпциге.