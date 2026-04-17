Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

В Лиге конференций греческий АЕК под руководством бывшего главного тренера московских ЦСКА и «Локомотива» Марко Николича вел по ходу ответного матча с испанским «Райо Вальекано» со счетом 3:0, однако пропустил ответный мяч. Первая встреча завершилась победой «Райо Вальекано» (3:0), который в полуфинале сыграет со «Страсбуром». Французская команда в ответном матче разгромила германский «Майнц» (4:0), уступив в первой игре со счетом 0:2. В другом полуфинале встретятся украинский «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас». «Шахтер» в ¼ финала оказался сильнее нидерландского АЗ (3:0, 2:2), «Кристал Пэлас» выиграл у итальянской «Фиорентины» (3:0, 1:2).