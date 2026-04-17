Что можно и нельзя делать на Иосифа Песнопевца 17 апреля на Ольховые смотрины

Собрали приметы и запреты на 17 апреля, когда отмечают день Иосифа Песнопевца.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 апреля вспоминает святого Иосифа. В народе принято праздновать день Иосифа Песнопевца. Название связано с тем, что с 17 апреля начинали петь сверчки и журавли. Вместе с тем есть еще одно название — Ольховые смотрины. Все дело в том, что с названной даты особое внимание уделялось ольхе. Ее было принято осматривать, заготавливать коры и ветки.

Что нельзя делать 17 апреля.

Запрещено стирать постельное белье, а также полотенца. Таким образом можно навлечь на себя неприятные воспоминания. Не стоит покупать новые вещи. Под запретом ссоры, провоцирование конфликтов.

Что можно делать 17 апреля.

По традиции, в названный день было принято ходить в церковь, молиться святому. У него просили помощи в исцелении больных родственников.

Согласно приметам, на засушливое лето указывает ольха, распустившая листья позже, чем береза. В том случае, если кора потрескалась на деревьях, то ждали хорошей погоды.

