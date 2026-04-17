Что можно и нельзя делать на Иосифа Песнопевца 17 апреля на Ольховые смотрины

Православная церковь 17 апреля вспоминает святого Иосифа. В народе принято праздновать день Иосифа Песнопевца. Название связано с тем, что с 17 апреля начинали петь сверчки и журавли. Вместе с тем есть еще одно название — Ольховые смотрины. Все дело в том, что с названной даты особое внимание уделялось ольхе. Ее было принято осматривать, заготавливать коры и ветки.