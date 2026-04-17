Что можно, а что нельзя делать в Пятницу Светлой Седмицы 17 апреля 2026

17 апреля 2026 года — это не просто пятница. Это пятница Светлой седмицы, день, когда Пасхальная радость достигает особой полноты. В обычные недели пятница — день постный, но на пасхальной неделе все ограничения отменяются. Церковь словно говорит нам: «Время скорби прошло, настало время ликования».
Кроме того, в этот день совершается празднование иконы Божией Матери «Живоносный Источник» — древней святыни, связанной с чудом исцеления слепца у целебного родника под Константинополем. В народе этот день называют ещё Прощёной пятницей, Ольховыми смотринами или днём Иосифа Песнопевца.
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ.
В храме и в молитве.
Посетить богослужение — это главное, что стоит сделать в этот день. В храмах всё ещё звучат пасхальные песнопения, а служба остаётся торжественной и светлой. Принять участие в малом освящении воды — в память о «Живоносном Источнике» в этот день совершается чин освящения воды с крестным ходом. Освящённую воду бережно хранят и пьют с молитвой. Помолиться перед иконой Богородицы «Живоносный Источник» — просят об исцелении телесных и душевных недугов, об избавлении от пагубных привычек и страстей, об утешении в скорби.
В общении с ближними.
Попросить прощения — этот день называют Прощёной пятницей. Если вы не успели примириться с кем-то на Прощёное воскресенье или в первые дни Пасхи, сейчас самое время восстановить мир. Навестить родных и друзей — продолжайте пасхальное празднование в кругу близких. Приветствие «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» остаётся уместным всю Светлую седмицу. Совершать добрые дела — помогать нуждающимся, делиться пасхальными угощениями, навещать одиноких. Это лучший способ прожить этот день.
В быту и повседневности.
Петь песни и слушать музыку — день посвящён памяти Иосифа Песнопевца, создателя церковных песнопений. Считается, что пение в этот день привлекает удачу. Заниматься лёгкими домашними делами — уборка, готовка, уход за комнатными растениями допустимы. Посадка цветов в этот день обещает им хороший рост. Наблюдать за природой — народные приметы 17 апреля считаются особенно точными. Смотрите на ольху, птиц, облака — они подскажут, каким будет лето. Облиться холодной водой — по народному поверью, это укрепляет здоровье на весь год.
В питании.
Разговляться без ограничений — поста в пятницу Светлой седмицы нет. Можно есть мясо, молочное, яйца — всё, что душе угодно. Но помните: праздник не в чревоугодии, а в радости о Воскресшем Христе.
ЧТО ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ.
Чего избегать в поведении и мыслях.
Не ссориться, не ругаться, не держать обиды — это главный запрет дня. Любая негативная энергия, по народным поверьям, возвращается вдвойне. А с церковной точки зрения, обида в пасхальные дни — это отказ от той радости, которую дарит нам Христос. Не впадать в уныние и не лениться — чрезмерный сон в этот день, по народным приметам, может привести к слабости и болезням на весь год. Не то чтобы это строгое правило, но совет здравый: пасхальная неделя — не время для апатии. Не воспринимать день как обычный будничный — слишком быстрый возврат к суете, погружение в бытовые проблемы «с головой» противоречат смыслу Светлой седмицы. Постарайтесь сохранить праздничное настроение.
Что не стоит делать в быту.
Не заниматься тяжёлым трудом — особенно земляными работами: перекопкой, посадкой, рыхлением. Земля в пасхальные дни должна «отдыхать». Ремонт, генеральная уборка, тяжёлая работа в огороде — не для этого дня. Не рубить и не ломать ольху — это дерево в народе почиталось как оберегающее от злых сил. Срубить ольху в Ольхов день — навлечь болезни и неудачи. Не стирать — по народным поверьям, стирка 17 апреля может вызвать долгую депрессию. Если стирка неизбежна, не вешайте бельё на прищепки — это якобы провоцирует эмоциональные всплески. Звучит странно, но традиция есть традиция. Не выносить мусор после захода солнца — считалось, что вместе с мусором можно вынести удачу и благополучие. Не одалживать и не давать в долг — по примете, должник не вернёт деньги, а кредитор рискует потерять достаток. Не есть чёрный хлеб — к бедности. Лучше съесть белый — он, наоборот, привлекает деньги. (Разумеется, это народные поверья, а не церковное правило.).
Чего избегать в развлечениях.
Не злоупотреблять алкоголем — Пасха — праздник радости, но не повод для неумеренного пития. Не начинать важных дел и не отправляться в дальнюю дорогу — по народной мудрости, такие начинания 17 апреля обречены на неудачу. Не охотиться и не ловить рыбу — день считается временем, когда лучше воздержаться от убийства живых существ.
Отношение к природе и птицам.
Не обижать птиц — особенно журавлей, которые считались защитниками от зла. Охота на птиц, разорение гнёзд в этот день — к бедам и горю. Не смотреть на увядающие растения — по поверью, это может привести к предательству в любви или обману со стороны партнёра.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА ПОГОДУ И УРОЖАЙ.
17 апреля на Руси внимательно следили за природой:
Ольха распустилась раньше берёзы — Лето будет дождливоеБерёза распустилась раньше ольхи — Лето сухоеМного серёжек на ольхе — Богатый урожай овсаМного шишек на деревьях — Хороший урожай ячменяДождь — Грибное лето и урожай зерновыхЯсное утро — Тёплое и урожайное летоЗолотисто-розовый рассвет — Тёплая погодаВысокие быстрые облака — Скорое потеплениеТёмные медленные облака — К дождюТуман — Обильный урожай фруктов и ягодВода в реках высоко стоит — Урожайный годЖуравли прилетели — Настоящее тепло уже близкоЛасточки летают низко — К скорому потеплениюКукушка кукует рано — Лето будет долгим.
ИМЕНИННИКИ 17 АПРЕЛЯ.
В этот день празднуют именины: Вениамин, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Фёдор, Яков.
ГЛАВНОЕ — КОРОТКО.
Можно и нужно:
Идти в храм, молиться, набрать освящённой водыПросить прощения и мириться с теми, с кем в ссореПеть, радоваться, навещать близкихЕсть всё без ограничений (поста нет) Наблюдать за природой — приметы сбываются.
Лучше не делать:
Ссориться, обижаться, злитьсяТяжело работать в огороде или по домуРубить ольху, обижать птицНачинать важные дела и дальние поездкиОдалживать деньгиВпадать в уныние или много спать.
Помните: главный смысл 17 апреля 2026 года — не в запретах и не в приметах. Этот день приглашает вас остановиться, порадоваться жизни, примириться с теми, кто вам дорог, и ощутить ту живую, животворящую радость, которую называют Пасхой. Христос воскресе!
Кто такой Иосиф Песнописец.
В истории христианской гимнографии есть имена, известные каждому, кто хоть раз вслушивался в слова великопостных богослужений или всенощного бдения. Один из таких людей — Иосиф Песнописец, которого также называют Иосифом Сицилийским, Иосифом Фессалоникийским или просто преподобным Иосифом исповедником. Он жил в IX веке, в эпоху ожесточённых споров об иконах, когда за почитание священных изображений можно было поплатиться свободой, здоровьем и жизнью. Иосиф Песнописец оставил после себя огромное богослужебное наследие: более двухсот канонов, множество стихир, трипеснцев и иных песнопений, которые до сих пор поются в православных храмах по всему миру.
Родился будущий гимнограф примерно в 810 году, предположительно на Сицилии, в городе Сиракузы. Семья его была благочестивой и, по некоторым данным, знатной. Когда остров захватили арабы, семья вынуждена была бежать в Пелопоннес, а затем в Константинополь. Там юный Иосиф получил хорошее образование — он знал не только Священное Писание, но и античную поэтику, риторику, грамматику. Это позволило ему впоследствии создавать каноны, формально сложные, но при этом удивительно глубокие по смыслу. В столице Византии он познакомился с преподобным Григорием Декаполитом и стал его учеником. Именно Григорий разглядел в молодом человеке дар церковного поэта и благословил его на подвиг песнопения.
Но жизнь Иосифа пришлась на время правления императора-иконоборца Феофила, который в 829 году взошёл на трон. Этот правитель, хоть и был покровителем искусств и наук, жестоко преследовал тех, кто отказывался выбрасывать иконы из храмов и домов. Иосиф, уже принявший монашество, вместе со своим учителем Григорием Декаполитом отправился в Рим, чтобы получить поддержку папы в борьбе с иконоборчеством. На обратном пути корабль, на котором плыл Иосиф, попал в бурю, и его выбросило на берег острова Крит, который тогда находился под властью арабов. Местный правитель, узнав, что перед ним монах-иконопочитатель, бросил его в темницу. Там Иосиф провёл несколько лет в нечеловеческих условиях — голод, холод, цепи, унижения. Однако именно в заточении он начал писать свои первые каноны. По преданию, каждую ночь ему являлся сам Христос или Богородица, вдохновляя на новые гимны. Тюремщики не раз предлагали ему свободу в обмен на отречение от икон, но Иосиф оставался твёрдым. Освободили его только после смерти императора Феофила в 842 году, когда иконоборчество было окончательно осуждено на Соборе, получившем название Торжества Православия.
Вернувшись в Константинополь, Иосиф поселился в монастыре святого Иоанна Предтечи, недалеко от столицы. Там он написал свои главные творения, в том числе знаменитый канон на Великий Понедельник Страстной седмицы, который начинается словами «Приспе время жертвоприношения». Этот канон поражает своей поэтической силой: Иосиф сравнивает праведного Иосифа Ветхозаветного, проданного братьями, с Христом, добровольно отдающим Себя на страдания. Именно за глубину богословских образов, за умение соединить библейские прообразы с евангельскими событиями и за необыкновенную музыкальность стиха Иосиф и получил прозвание Песнописец, а не просто гимнограф или поэт. В византийской традиции это имя закрепилось именно за ним, хотя были и другие выдающиеся творцы канонов, например, Андрей Критский или Косма Маюмский.
Особенность поэтики Иосифа в том, что он не изобретал новых жанров, но довёл до совершенства форму канона — сложного гимнографического комплекса из девяти песней, каждая из которых состоит из ирмоса и нескольких тропарей. Его язык одновременно торжественный и лиричный. Он использует редкие метафоры, аллитерации, игру слов, но при этом остаётся предельно ясным для молящегося. Многие его тропари стали народными по сути: их распевали не только монахи в храме, но и простые миряне дома. Например, его стихиры на «Господи, воззвах» в воскресной службе восьмого гласа известны каждому, кто регулярно посещает всенощное бдение.
Кроме Страстной седмицы, Иосиф написал каноны для многих двунадесятых праздников, для дней памяти особо почитаемых святых, а также полный канон Богородице, который называют Параклисом, или Молебным каноном. В отличие от более раннего Малого Параклиса Феостирикта Монаха, канон Иосифа отличается более пространными и эмоциональными прошениями. Он также автор большого количества трипеснцев, которые поются в постные дни. Трипеснец — это канон, в котором не девять, а всего три песни, и они составляют основу богослужения Великого поста.
Иосиф Песнописец был не только поэтом, но и учителем благочестия. Он основал собственный монастырь в Константинополе, где ввёл строгий устав, сочетающий общежительство с личным молитвенным деланием. При этом он никогда не оставлял своего главного послушания — ежедневно писать несколько стихир или тропарей. Говорят, что он сочинял даже во время трапезы, когда другие молчали, а он про себя слагал ритмические строки, а потом записывал их на восковых табличках. Умер преподобный Иосиф около 886 года в глубокой старости, окружённый учениками и почитателями. Перед смертью он попросил, чтобы его тело не заворачивали в драгоценные ткани, а положили в простую монашескую мантию.
Почему же имя Иосифа Песнописца не так широко известно, как, скажем, имя Иоанна Дамаскина? Причина в том, что его вклад часто растворяется в общем массиве богослужебных текстов. Большинство православных христиан, молясь по Октоихе, Минее или Триоди, даже не подозревают, что автор половины канонов на рядовых службах — именно этот сицилийский монах. Однако литургисты единодушны: по объёму и качеству написанного Иосиф Песнописец уступает разве что Андрею Критскому, автору Великого покаянного канона. Но если Андрей Критский писал для одного особого дня в году, то Иосиф Песнописец создал повседневный, ежеседмичный слой богослужения. Его песни звучат и в радостные праздники, и в скорбные дни поста, и в обычную среду или пятницу.
В современной церковной науке идёт спор о точном авторстве некоторых канонов, приписываемых Иосифу. Дело в том, что в рукописях часто указывалось просто «Иосиф», без уточнения, какой именно — Песнописец или Иосиф Студит (ещё один гимнограф, живший чуть позже). Однако большинство исследователей сходятся на том, что основная масса канонов из Постной Триоди и Триоди Цветной, а также каноны святым, память которых приходится на период с сентября по ноябрь, принадлежат именно Иосифу Сицилийскому. Различить стили помогает анализ лексики: Иосиф Песнописец предпочитает сложные составные эпитеты и часто обращается напрямую к святому, прославляя его подвиг в настоящем времени.
Память преподобного Иосифа Песнописца Православная церковь совершает 17 апреля по новому стилю. В этот день читаются его собственные сочинения — канон самому себе, что случается в агиографии нечасто. Мощи святого долгое время находились в константинопольском монастыре, основанном им, но после падения Византии след их теряется. В православной иконографии Иосифа изображают как старца с тонкими чертами лица, часто с книгой или свитком в руках, иногда — в окружении ангелов, которые диктуют ему текст песнопения. На иконах XIX века его пишут с гусиным пером и чернильницей, подчёркивая тем самым его роль церковного писателя.
Таким образом, Иосиф Песнописец — это не просто историческая фигура из византийского Средневековья. Это живой голос, который продолжает звучать каждое воскресенье в каждом православном храме. Когда хор поёт «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех» — это стихира Иосифа. Когда на утрене читается канон с ирмосом «Отверзу уста моя» — это его канон Богородице. Когда в Великий Понедельник мы слышим «Гряди, окаянная душе, с телом твоим» — это снова он, бывший узник критской темницы, который нашёл свою свободу в гимнах. И в этом смысле Иосиф Песнописец достиг того, к чему стремятся все поэты: его творчество победило время.
Чем знаменита икона Богородицы «Живоносный Источник».
Икона Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» известна в православном мире не столько древностью своего первоначального образа, сколько уникальным соединением двух событий: реального исторического чуда, произошедшего в V веке, и глубокого богословского смысла, который этот образ раскрывает. В отличие от многих икон, прославившихся через сновидения или далекие видения, история «Живоносного Источника» начинается с конкретного места и конкретного действия — с исцеления слепого воина у лесного родника под Константинополем.
Событие, легшее в основу иконографии, произошло в 450 году, недалеко от так называемых Золотых ворот византийской столицы. Воин по имени Лев Маркелл, будущий император Лев I Макелла, встретил там заблудившегося слепца. Мучаясь от жажды, старец не мог найти воду. Лев, движимый состраданием, отправился на поиски источника, но долго не мог его обнаружить. Тогда, по преданию, он услышал голос, исходивший от густых зарослей: голос Богородицы, назвавшей себя «Живоносным Источником». Она указала место, где текла вода, и повелела дать напиться слепому, а затем помазать его грязью, набранной на дне источника. Лев исполнил повеление, и слепец прозрел. Сама Богородица добавила, что на этом месте будущий император должен построить храм.
Когда Лев Маркелл действительно вступил на престол в 457 году, он не забыл о происшедшем. Над родником был возведен величественный храм, который стал одним из самых почитаемых святых мест Константинополя. Источник, давший воду для чуда, не иссякал на протяжении столетий, и его воды прославились многочисленными исцелениями от слепоты, хромоты, расслабления и самых разных недугов. Именно от этого источника, который в византийской гимнографии называли «живым» и «животворящим», пошло имя иконы. Важно понимать: первоначально «Живоносным Источником» называли сам водный источник и храм над ним, а уже затем это наименование перешло на икону, изображающую Богородицу с Младенцем над чашей, из которой течет вода.
Иконография окончательно сложилась к XIV-XV векам и имеет ряд отличительных черт. На иконе, как правило, изображается купель или большая каменная чаша в виде бассейна. В этой чаше стоит Богородица, часто с воздетыми или распростертыми в молении руками. На ее лоне или чуть выше — Младенец Христос, который правой рукой благословляет, а левой держит свиток или сферу. От чаши вниз струится водный поток — тот самый «живоносный источник», который символизирует благодать Святого Духа. По бокам от купели часто изображаются ангелы и святые, а также люди, пришедшие за исцелением. Особенность образа в том, что он не просто фиксирует событие, но раскрывает догмат: Богородица является посредницей, через которую в мир изливается благодать Христа, который сам в Евангелии назвал живую воду, текущую в жизнь вечную.
Наибольшую известность в России икона «Живоносный Источник» получила в XVIII-XIX веках, когда списки с древнего константинопольского образа стали массово распространяться. Пик почитания пришелся на время после эпидемий холеры и чумы, когда люди особенно остро искали защиты от внезапной болезни. В Москве одним из самых известных стал список в Чудовом монастыре, а также в храме на Большой Ордынке. В Санкт-Петербурге почиталась икона в Царскосельском Екатерининском соборе и в храме «Живоносный Источник» на Царскосельском (ныне Витебском) вокзале. Традиционно в день празднования иконы, который приходится на пятницу Светлой седмицы — недели после Пасхи, совершается чин малого освящения воды, и верующие уносят домой святую воду, молясь о телесном и душевном здравии.
Чем же конкретно знаменита эта икона с точки зрения церковной истории и практики? Прежде всего, уникальным акцентом на воде как на символе благодати. Ни одна другая икона Богородицы так не подчеркивает стихию воды, очищающей и оживляющей. Известны сотни письменных свидетельств о чудесах, связанных с молитвой перед этим образом. Исцеления касаются не только болезней глаз, что логично из истории с воином Львом, но и водянки, болезней желудка, суставов и даже душевных расстройств. В акафисте, составленном в XIV веке Никифором Каллистом, прямо перечисляются случаи, когда через молитву у источника исцелялись прокаженные, бесноватые и немые.
С архитектурной точки зрения, известность иконы подкреплена огромным количеством храмов и часовен, освященных в ее честь по всему православному миру. В Греции, на Афоне, в Грузии, в Сербии и, конечно, в России насчитываются сотни таких церквей. Но самый знаменитый — это восстановленный в XX веке храм «Живоносный Источник» в Стамбуле, на месте того самого древнего родника. Несмотря на то, что город теперь принадлежит мусульманской Турции, патриархат Константинопольской церкви получил разрешение проводить там богослужения, и ежегодно в Светлую пятницу тысячи паломников со всего мира собираются у этой святыни, чтобы набрать воды из источника, не пересыхавшего полтора тысячелетия.
В богословской литературе икона «Живоносный Источник» знаменита тем, что она стала одним из главных аргументов в полемике с иконоборчеством. Защитники иконопочитания в VIII-IX веках приводили в пример чудо, произошедшее именно у этого образа: когда император-иконоборец Константин V Копроним приказал засыпать и уничтожить храм над источником, многие верующие продолжали тайно приходить на это место и получать исцеления. А после восстановления иконопочитания при императрице Ирине храм был отстроен заново, и икона заняла в нем почетное место, что символически означало победу благодати над человеческим произволом.
Наконец, для современного православного христианина известность этой иконы определяется ее местом в богослужебном круге. Поскольку празднование всегда приходится на пасхальный период, когда поются «Христос Воскресе», то богослужение «Живоносному Источнику» проникнуто особой, радостной символикой. Вода из источника понимается как образ Воскресения Христова, дающего жизнь всему миру. Поэтому на утрене этого дня впервые после Великого поста поется «Воскресение Христово видевше». Таким образом, икона знаменита не столько древностью списка или количеством золотых риз, сколько тем, что она связывает воедино земное чудо — исцеление больного у колодца — и главный догмат христианства: Христос есть истинный источник жизни, а Богородица — та самая чаша, через которую эта жизнь изливается на всех верующих.