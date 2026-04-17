Что можно, а что нельзя делать в Пятницу Светлой Седмицы 17 апреля 2026

Но жизнь Иосифа пришлась на время правления императора-иконоборца Феофила, который в 829 году взошёл на трон. Этот правитель, хоть и был покровителем искусств и наук, жестоко преследовал тех, кто отказывался выбрасывать иконы из храмов и домов. Иосиф, уже принявший монашество, вместе со своим учителем Григорием Декаполитом отправился в Рим, чтобы получить поддержку папы в борьбе с иконоборчеством. На обратном пути корабль, на котором плыл Иосиф, попал в бурю, и его выбросило на берег острова Крит, который тогда находился под властью арабов. Местный правитель, узнав, что перед ним монах-иконопочитатель, бросил его в темницу. Там Иосиф провёл несколько лет в нечеловеческих условиях — голод, холод, цепи, унижения. Однако именно в заточении он начал писать свои первые каноны. По преданию, каждую ночь ему являлся сам Христос или Богородица, вдохновляя на новые гимны. Тюремщики не раз предлагали ему свободу в обмен на отречение от икон, но Иосиф оставался твёрдым. Освободили его только после смерти императора Феофила в 842 году, когда иконоборчество было окончательно осуждено на Соборе, получившем название Торжества Православия.