В Петербурге на сцене БДТ открывает гастроли Белградский драматический театр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Труппа Белградского драматического театра открывает гастроли в Санкт-Петербурге. Артистам из Сербии предоставлены сцены Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.
В пятницу на Основной сцене состоится показ спектакля «Божественная комедия» в постановке Франка Касторфа. Днем позже на Малой сцене будет представлен спектакль «Крамер против Крамера» Слободана Скерлича.
«Мы очень рады принимать сербских коллег в Петербурге и надеемся, что во время гастролей они успеют поближе познакомиться с нашим городом. Эти гастроли — продолжение живого театрального разговора, который начался в Белграде. Мы привезли друг к другу показательные, сильные спектакли — работы, в которых действительно проявляется сегодняшний театр. Так же, как и в России, в Сербии любят драматическое искусство, и это нас сближает», — сказала журналистам директор БДТ Татьяна Архипова.
В минувшем феврале Большой драматический приезжал с гастролями в Сербию. В Национальном сербском театре (Нови-Сад) прошли два показа спектакля «Холоп». В Белградском драматическом театре были сыграны «Когда я снова стану маленьким» и «Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери».
Как считает Архипова, «важно, что речь идет не только о показах, но и о профессиональном общении: актеры встречаются, разговаривают, слышат друг друга — так возникает настоящий творческий обмен. Именно в таких пересечениях рождаются новые смыслы — и для театра, и для зрителей».
Вехи сотрудничества.
Первые гастроли БДТ в Сербии состоялись больше полувека назад — спектакль главного режиссера театра Георгия Товстоногова «Мещане» по пьесе Максима Горького получил в 1968 году Гран-при Белградского международного театрального фестиваля (BITEF). На сцене БДТ ставили спектакли сербские режиссеры Мирослав Белович («Дундо Марое», 1980) и Стево Жигон («Скорбящие родственники», 1984). Георгий Товстоногов в 1981 году поставил спектакль «Три сестры» на сцене Югославского драматического театра в Белграде А главный художник БДТ Эдуард Кочергин неоднократно удостаивался медалей на международной триеннале сценографии и костюма в Нови-Саде, в том числе за декорации к спектаклю «История лошади».
Как сообщили в пресс-службе БДТ, в 2027 году планируются гастроли в Петербурге театра Нови-Сада.