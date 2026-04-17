Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге на сцене БДТ открывает гастроли Белградский драматический театр

На Основной сцене состоится показ спектакля «Божественная комедия» в постановке Франка Касторфа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Труппа Белградского драматического театра открывает гастроли в Санкт-Петербурге. Артистам из Сербии предоставлены сцены Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.

В пятницу на Основной сцене состоится показ спектакля «Божественная комедия» в постановке Франка Касторфа. Днем позже на Малой сцене будет представлен спектакль «Крамер против Крамера» Слободана Скерлича.

«Мы очень рады принимать сербских коллег в Петербурге и надеемся, что во время гастролей они успеют поближе познакомиться с нашим городом. Эти гастроли — продолжение живого театрального разговора, который начался в Белграде. Мы привезли друг к другу показательные, сильные спектакли — работы, в которых действительно проявляется сегодняшний театр. Так же, как и в России, в Сербии любят драматическое искусство, и это нас сближает», — сказала журналистам директор БДТ Татьяна Архипова.

В минувшем феврале Большой драматический приезжал с гастролями в Сербию. В Национальном сербском театре (Нови-Сад) прошли два показа спектакля «Холоп». В Белградском драматическом театре были сыграны «Когда я снова стану маленьким» и «Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери».

Как считает Архипова, «важно, что речь идет не только о показах, но и о профессиональном общении: актеры встречаются, разговаривают, слышат друг друга — так возникает настоящий творческий обмен. Именно в таких пересечениях рождаются новые смыслы — и для театра, и для зрителей».

Вехи сотрудничества.

Первые гастроли БДТ в Сербии состоялись больше полувека назад — спектакль главного режиссера театра Георгия Товстоногова «Мещане» по пьесе Максима Горького получил в 1968 году Гран-при Белградского международного театрального фестиваля (BITEF). На сцене БДТ ставили спектакли сербские режиссеры Мирослав Белович («Дундо Марое», 1980) и Стево Жигон («Скорбящие родственники», 1984). Георгий Товстоногов в 1981 году поставил спектакль «Три сестры» на сцене Югославского драматического театра в Белграде А главный художник БДТ Эдуард Кочергин неоднократно удостаивался медалей на международной триеннале сценографии и костюма в Нови-Саде, в том числе за декорации к спектаклю «История лошади».

Как сообщили в пресс-службе БДТ, в 2027 году планируются гастроли в Петербурге театра Нови-Сада.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше