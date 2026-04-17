Стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

«В 2026 году ярмарка пройдет 17 апреля и 26 июня», — напомнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства стартует сегодня во всех субъектах страны. Мероприятие пройдет одновременно на 1,8 тыс. площадок, включая центры занятости, вузы, колледжи, предприятия и общественные пространства. Федеральный этап ярмарки состоится в преддверии Дня молодежи — 26 июня.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщали, что свыше 13,5 тыс. компаний примут участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в 2026 году, представив свыше 290 тыс. вакансий.