Стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Мероприятие продлится до 26 июня.

МОСКВА, 17 апреля./ТАСС/. Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства стартует в пятницу. Мероприятие пройдет одновременно почти на 2 тыс. площадок в РФ.

«В 2026 году ярмарка пройдет 17 апреля и 26 июня», — напомнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства стартует сегодня во всех субъектах страны. Мероприятие пройдет одновременно на 1,8 тыс. площадок, включая центры занятости, вузы, колледжи, предприятия и общественные пространства. Федеральный этап ярмарки состоится в преддверии Дня молодежи — 26 июня.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщали, что свыше 13,5 тыс. компаний примут участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в 2026 году, представив свыше 290 тыс. вакансий.

Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
