Народный календарь. Как защититься от русалок на Акулину, 20 апреля

Православные 20 апреля вспоминают мученика диакона Руфина, мученицу Акилину Младшую и вместе с ними 200 воинов, пострадавших за свою веру. В народе этот день прозвали Акулина.
В старину верили, что в эту дату просыпаются русалки. Женщины в этот день шли к водоемам и приносили им дары: оставляли на берегу или бросали в воду полотенца, а также старые, но чистые сарафаны и рубашки. Они верили, что русалки будут им за это благодарны и не станут причинять вреда.
В народе считалось, что русалками становятся утопленницы или незамужние девушки, особенно посватанные невесты, которые умерли до свадьбы, а также девочки и девушки, умершие на Русальной неделе (седьмой после Пасхи).
Чтобы защитить себя от русалок, можно взять с собой в дорогу ветки полыни, так как они ненавидят запах этого растения. Считалось, что при встрече русалка задаст вопрос: «Полынь или петрушка?».
Если ответить «петрушка», то русалка засмеется и скажет: «Ты моя душка!» — а затем защекочет путника до смерти. Если же ответить «полынь», то русалка в ярости крикнет: «Сам ты сгинь!» — и не причинит вреда.
Приметы погоды:
Если утром идет дождь, то летом будет много малины.
Ночью на небе много звезд — грибов много будет.
Именины отмечают: Евдокия, Петр, Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил.