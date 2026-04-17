Истина в Нинэ: «Петрушка» с Никитой Кологривым и экшен-комедия с Джеки Чаном

Звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк примеряет значок шерифа в криминальном боевике «Нормал», Александр Метёлкин в роли застенчивого повара Пети вступает в кулинарную битву с Никитой Кологривым в «Петрушке», а Джеки Чан спасает редкого медвежонка от международных грабителей в фильме «Операция “Панда”. Дикая миссия». Поклонников психологических триллеров ждет французская лента «Гуру» с Пьером Нинэ, а любителей глубоких драм — британская история «Я — значит Ястреб». «Известия» — о том, что посмотреть в кино в ближайший уикенд.
«Петрушка», 6+
Режиссер: Павел Воронин. В ролях: Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Стася Милославская, Людмила Артемьева, Гарик Харламов, Виктор Логинов.
Яркая кулинарная комедия от режиссера Павла Воронина, уже знакомого зрителям по душевной ленте «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым и «Я хочу! Я буду» с Екатериной Гусевой. В центре сюжета — невероятно талантливый, но крайне неуверенный в себе повар Петя, роль которого исполнил Александр Метёлкин.
Петя трудится в обычном московском заведении, создавая настоящие кулинарные шедевры, которые остаются незамеченными для публики. Всю славу за его труды нагло присваивает себе лучший друг и коллега Рома в исполнении Никиты Кологривого. Ситуация накаляется, когда именно он, выдав блюдо друга за свое, получает приглашение в престижный ресторан, а Петю берет с собой в качестве заготовщика.
Привычный мир повара переворачивается, когда в его жизнь врывается ожившая игрушка из детства — Петрушка, говорящая голосом Гарика Харламова. Своими порой беспардонными, но точными советами тряпичный болванчик помогает Пете набраться смелости, выйти из тени и заявить о себе всему миру.
«Гуру», 18+
Режиссер: Ян Гозлан. В ролях: Пьер Нинэ, Марион Барбо, Антони Бажон, Кристоф Монтене, Джонатан Тёрнбулл.
Новая работа мастера саспенса Яна Гозлана, подарившего зрителям напряженный «Черный ящик», на этот раз исследует изнанку индустрии саморазвития. В центре сюжета — психологическое противостояние и опасные игры разума в элитном мире коучинга. Пьер Нинэ, закрепивший за собой статус одной из самых ярких звезд французского кино после «Ив Сен-Лорана» и «Графа Монте-Кристо», перевоплощается в харизматичного ментора. Чтобы достоверно сыграть роль, Пьер в течение нескольких месяцев изучал выступления реальных мировых звезд мотивации, включая Тони Роббинса.
Его герой — современный гуру, который обещает своим последователям ключ к внутренней свободе, абсолютную дисциплину и исцеление через любовь. Однако за красивыми лозунгами скрывается расчетливый манипулятор. Постепенно вдохновляющие речи превращаются в инструмент тотального контроля, стирающий границы между реальностью и иллюзией.
«Операция “Панда”. Дикая миссия», 16+
Режиссер: Дерек Хуэй. В ролях: Джеки Чан, Ма Ли, Цяо Шань, Кэ Да, Пань Биньлун.
Легендарный Джеки Чан возвращается в продолжении семейной экшен-комедии, где он снова играет самого себя — всемирно известную звезду боевиков с добрым сердцем. Для актера этот проект глубоко личный. Чан — давний поклонник панд и опекун двух медведей. Помимо актерской карьеры, он занимается их популяризацией во всем мире.
Сюжет второго фильма закручивается вокруг новой миссии. Джеки должен перевезти своего пушистого подопечного в современный вольер. Однако по пути на героев нападает банда международных наемников, охотящихся за редким животным. В ходе зрелищной погони Джеки и панда Сюсю срываются со скалы и оказываются в самой гуще непроходимых джунглей. Там они натыкаются на загадочное первобытное племя, которое принимает медведя за «божественного зверя», способного спасти их народ от великой беды.
«Я — значит Ястреб», 18+
Режиссер: Филиппа Лоуторп. В ролях: Клэр Фой, Брендан Глисон, Линдси Дункан, Имоджен Дафти, Денис Гоф.
В основе картины — одноименная автобиографическая книга Хелен Макдональд, бестселлера, переведенного на десятки языков и признанного одним из важнейших нон-фикшен текстов XXI века о природе. Производством фильма занималась киностудия Брэда Питта — Plan B Entertainment, на счету которой такие оскароносные хиты, как «12 лет рабства» и «Лунный свет».
Сюжет глубокой психологической драмы строится вокруг сотрудницы Кембриджа Хелен, чей привычный мир рушится после внезапной смерти ее отца, известного фотожурналиста. Оказавшись в тисках тяжелой депрессии, Хелен теряет почву под ногами и не понимает, как пережить эту утрату.
Стремясь убежать от невыносимой реальности, она обращается к древнему искусству соколиной охоты. Хелен берет на воспитание Мейбл — молодую самку ястреба-тетеревятника, птицу с крайне своенравным и диким характером. Процесс приручения хищника становится для героини своего рода терапией: суровая дисциплина и необходимость понимать инстинкты птицы заставляют ее постепенно выйти из оцепенения.
«Нормал», 18+
Режиссер: Бен Уитли. В ролях: Боб Оденкёрк, Рина Джолли, Брендан Флетчер, Брайан Саки, Лина Хиди.
Остросюжетный криминальный боевик со звездой «Лучше звоните Солу» и «Никто» Бобом Оденкёрком, который написал сценарии совместно с автором «Джона Уика» Дереком Колстадом. Одну из ролей в фильме, местную барменшу со своими секретами, сыграла Лина Хиди — звезда «Игры престолов». Критики уже сравнивают картину с «Фарго» за схожую атмосферу: криминальная история в небольшом городке, замешанная на абсурде, черном юморе и судьбах обычных людей, невольно втянутых в серьезные преступления, напоминает фирменный стиль братьев Коэн.
Улисс прибывает в маленький городок Нормал, чтобы занять должность шерифа. На месте он начинает расследование ограбления банка. И в ходе работы случайно раскрывает мрачную тайну города, превращающую обычное следствие в ожесточенное противостояние с местными жителями. Герой Оденкёрка оказывается втянут в масштабную перестрелку, где каждый встречный может оказаться врагом, а тихий городок — превратиться в поле боя.