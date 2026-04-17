Кадры решат всё: какие страны представили свои фильмы на 48-м Московском международном кинофестивале

— Для меня это новая тема и история, о которой я никогда не слышал, — про буера, — объяснил «Известиям» Александр Котт. — Это яхты на коньках, и, оказывается, они сыграли в начале войны большую роль, когда появилась необходимость доставлять грузы, боеприпасы, переправлять людей по тонкому льду, который не выдержал бы тяжелую технику. Собрали яхтсменов, обучили. Их называли ангелами Ладоги, потому что огромные парусники на белом льду возникали в самые критические моменты, когда казалось, что надежды нет.