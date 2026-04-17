Кадры решат всё: какие страны представили свои фильмы на 48-м Московском международном кинофестивале

В Москве 16 апреля в торжественной обстановке стартовал 48-й Московский международный кинофестиваль. В этом году он объединил полсотни стран, а программа включила около двухсот картин. Фильмом открытия стала военная драма Александра Котта «Ангелы Ладоги» о первых месяцах блокады Ленинграда. По традиции предваряла показ красная ковровая дорожка, ведущая к Театру мюзикла. Подробнее — в репортаже «Известий».
«В этом году классная и мощная программа».
Московский международный кинофестиваль — событие с давно сложившимися традициями, которые организаторы чтят. Но есть одна им неподвластная вещь — погода, которая в последние годы с незавидным постоянством для мероприятия под открытым небом была пасмурной. Вот и в этот раз еще за час до появления первых звезд над Пушкинской площадью лил дождь. Но, к счастью для гостей, готовых продемонстрировать лучшие наряды, он закончился, стоило им ступить на красную ковровую дорожку.
Первым на ней появился режиссер Антон Маслов. В прошлом году он был участником смотра, в этом — вошел в состав жюри конкурса «Русские премьеры».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоРежиссер Антон Маслов.
— Я впервые в жюри ММКФ, и, мне кажется, это подарок за то, что в прошлом году мы выиграли в конкурсе с картиной «Мужу привет». У жюри всегда главная задача найти фильм номер один, — поделился с «Известиями» Антон Маслов. — В этом году классная и мощная программа. И судить таких мастеров — это странное ощущение, потому что это большие яркие режиссеры.
Дорожка ММКФ отличается от прочих фестивальных подходом артистов к выбору образов. Многие годы пальма первенства за самые эффектные выходы была за Настасьей Самбурской. В этом году актриса не изменила себе и появилась в красном платье со шлейфом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоНастасья Самбурская.
Впрочем, громко заявить о себе удалось не только ей. Актриса Валерия Астапова — звезда сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» — дебютировала на дорожке ММКФ в роскошном черном платье из перьев и выигрышно выделялась.
— Это образ моей подруги, дизайнера Жени Арон. Я его выбрала, потому что он созвучен этому потрясающему событию, в котором царит творческий полет, — поделилась актриса эмоциями с «Известиями». — Мне трепетно, волнительно, красиво, масштабно! Очень приятно здесь находиться. Особенно если в такие моменты замирать и вспоминать, где было твое начало.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоВалерия Астапова.
Впервые на дорожке ММКФ был и Павел Деревянко с супругой Зоей. Они выбрали дерзкие кожаные комплекты. Алла Сигалова тоже появилась в роковом образе — лакированном плаще поверх серебристого платья.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоПавел Деревянко с супругой Зоей Фуць.
Актриса Александра Киселева, которая в прошлом году по красной дорожке прошла дважды в разных нарядах, в этом ограничилась одним, но тоже с идеей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоАлександра Киселева.
— Это театрализованный образ, отправляющий нас куда-то в 1960-е. Ретроприческа, черные губы — в общем, сегодня решила дать немного драмы, — сказала она «Известиям». — Болеть буду за своих. В спецпрограмме есть фильм «Пока небо смотрит», где я дебютирую как креативный продюсер, также я там снимаюсь. Это фильм про танцы, про андеграунд, а наши герои — реальные танцоры.
За час по дорожке, ведущей в Московский театр мюзикла, прошли главные звезды индустрии — Алексей Герман — младший, Дмитрий Чеботарев, Светлана Дружинина, Алексей Учитель, Анна Снаткина, Александр Цыпкин и многие другие.
— ММКФ — наш любимый фестиваль, — сказал Иван Твердовский, который в этом году вошел в состав жюри основного конкурса. — К этой роли не подготовишься. Я себя стараюсь заранее не программировать. Тем интереснее — ты ждешь чего-то неожиданного.
Что покажут на ММКФ.
Как и годом ранее, фильмом открытия фестиваля стала военная драма. Тогда публике показали «В списках не значился» с Владимиром Машковым об обороне Брестской крепости. Теперь старт фестивалю дали «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта. Это история о первых месяцах блокады Ленинграда.
Фото: Централ ПартнершипКадр из фильма «Ангелы Ладоги».
— Для меня это новая тема и история, о которой я никогда не слышал, — про буера, — объяснил «Известиям» Александр Котт. — Это яхты на коньках, и, оказывается, они сыграли в начале войны большую роль, когда появилась необходимость доставлять грузы, боеприпасы, переправлять людей по тонкому льду, который не выдержал бы тяжелую технику. Собрали яхтсменов, обучили. Их называли ангелами Ладоги, потому что огромные парусники на белом льду возникали в самые критические моменты, когда казалось, что надежды нет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоАлександр Котт.
Миссия героев его фильма по перевозке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Среди гостей церемонии открытия был исполнитель одной из главных ролей Тихон Жизневский.
— Эти яхты на коньках были неуловимы. В войну не пострадал ни один буерист. Поэтому съемки были по-мальчишески задорными, азартными и интересными. Мы тренировались, проходили инструктаж, — рассказал актер. — Мои дети родились в Петербурге. Мы любуемся местными реками и каналами только благодаря подвигу людей, в том числе этих буеристов. Поэтому для меня, как и для любого жителя нашей страны, это очень важная тема.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоТихон Жизневский с супругой Ксенией Бугайченской.
Тема Великой Отечественной войны прозвучит и в программе основного конкурса. Россию представит фильм «Отец» Павла Иванова о сибирском охотнике, который уходит добровольцем на фронт, чтобы отыскать пропавшего без вести сына.
Фото: НМГ КинопрокатКадр из фильма «Отец».
В конкурсе «Русские премьеры» работу представит Роман Михайлов, у которого сформировалась своя преданная аудитория. Его «Песни джинов», как и предыдущие картины «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица», снимались в Индии.
Уже постоянный участник ММКФ — молодой уральский режиссер Иван Соснин. Два года назад его «Пришелец» участвовал в основном конкурсе. Затем он привез «Легенды наших предков», где Александр Яценко сыграл репортера из Екатеринбурга, который после редакционного задания в тайге начинает слышать и видеть древнего духа. В этом году Соснин представит публике короткий метр — «Мам». В ролях — Елена Николаева, Дарья Екамасова и Антон Кузнецов. Авторы исследуют, как далеко готова зайти мать, если на кону жизнь ее ребенка.
— Тема очень важная, и посмотреть этот фильм стоит. У нас было два съемочных дня. Работа с Ваней — это счастье, — сказала лаконично Дарья Екамасова, которая после ряда интервью, очевидно, замерзла в эффектном платье с открытыми плечами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоДарья Екамасова.
В этом году актриса также вошла в состав жюри основного конкурса.
Церемония открытия прошла без Михалкова.
Символ Московского международного кинофестиваля — цепь с изображением Георгия Победоносца. Честь носить ее из года в год переходит председателям жюри — это важнейшая традиция конкурса, олицетворяющая передачу власти.
На прошлом ММКФ ее обладателем был испанский режиссер Луис Миньярро. Теперь массивная цепь перешла одному из самых ярких и влиятельных кинематографистов Южной Азии Прасанне Витанаге из Шри-Ланки, чьи работы не раз были удостоены наград на международных фестивалях. Но вручил ее не президент смотра Никита Михалков, его не было на открытии впервые за долгое время. Это сделал ведущий вечера, актер Даниил Воробьев.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Следом министр культуры Ольга Любимова вручила Сергею Безрукову первую премию 48-го ММКФ — «Верю», носящую имя Константина Станиславского. Речь артиста была с юмором — артист аккуратно вспомнил, что с недавних пор под его руководством не только Московский Губернский театр, но и МХАТ.
— Продолжаю работать — и ученики, и театр… театры (зал смеется). Работаем и гордимся, что мне верят, — сказал он со сцены. — Я привык работать, не думая о наградах. Но я думаю, что эта — самая важная для каждого актера, потому что приз называется «Верю». Сколько бы ни было сыграно ролей, главное, чтобы тебе верил зритель.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоСергей Безруков.
Смотр продлится неделю и завершится 23 апреля. Фильмом закрытия станет драмеди «Берлинский герой» — это последняя работа немецкого режиссера Вольфганга Беккера.
Российский зритель его знает по фильму «Гуд бай, Ленин!», премьера которого тоже состоялась на ММКФ больше двадцати лет назад. В центре сюжета его новой работы владелец убыточного видеопроката Михаэля Хартунга, который внезапно из-за ошибки становится национальным героем и всё глубже утопает во лжи, чтобы не потерять признание.