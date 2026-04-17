Пропаганда нацистов была в основном направлена на жителей Прибалтики и Украины

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Нацистская пропаганда в годы Великой Отечественной войны была ориентирована на гражданское население различных республик СССР, прежде всего на жителей Украины и стран Прибалтики. Это стало известно из мультимедийного проекта российского военного ведомства «Наше оружие — правда» с документами из фондов Центрального архива МО РФ.
«Немецкая пропаганда последовательно обращалась к разным народам и слоям общества Советского Союза, обещая им “освобождение из тюрьмы народов” от “еврейско-большевистского гнета”. Причем эта работа была начата заблаговременно, уже к 22 июня 1941 года было напечатано 30 млн экземпляров агитационных материалов на 30 языках народов СССР. Причем акцент в пропагандистской деятельности противник сделал на Украине и в Прибалтике, где антисоветские настроения были сильнее», — говорится в публикации.
Из материалов проекта также следует, что нацисты пытались оказывать психологическое давление на бойцов Красной армии. В пропагандистских листовках и радиопередачах широко продвигались идеи о бессмысленности сопротивления, якобы подавляющем превосходстве немецких войск, жестокости советских комиссаров, а также обещания земли и свободы тем, кто перейдет на сторону Германии. «Нередко применялись откровенные фальсификации: поддельные приказы советского командования, фотографии якобы “зверств большевиков”, инсценированные интервью с “перебежчиками”, — указано в публикации.
Отмечается, что в свою очередь СССР ответил на враждебную пропаганду контрмерами, основанными на фактах и доверии. Даже во время отступлений советские официальные сводки оставались достоверными. Параллельно велась работа с солдатами противника: листовки не только сообщали о преступлениях нацизма, но и обещали гуманное обращение всем тем, кто решит сдаться в плен.