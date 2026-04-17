В ГД предложили увеличить отпуск ветеранам БД, работающим на таможне

Депутат Нилов предложил увеличить отпуск ветеранам БД, работающим на таможне.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект о дополнительном отпуске для сотрудников таможни, являющихся ветеранами боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы в том числе выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«В целях признания за ветеранами боевых действий особых заслуг и установления им единого объема социальных гарантий, право на дополнительный отпуск должно быть предоставлено также и сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предлагается предоставить сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней с сохранением денежного довольствия.

«Планомерно продолжается работа по совершенствованию набора социальных гарантий для наших ветеранов», — сказал Нилов РИА Новости.

Он напомнил, что в прошлом году принятым законом дополнительный отпуск был предоставлен сотрудникам различных силовых ведомств из числа ветеранов боевых действий.

Политик добавил, что дополнительные 15 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску — достойная мера господдержки для тех, кто рисковал всем ради выполнения боевых задач.

«Наш законопроект даёт сотрудникам таможенных органов, которые являются ветеранами боевых действий, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней», — сказал РИА Новости Свищев.

По его словам, важно право выбора: либо эти 15 дней с сохранением денежного довольствия, либо 35 дней без сохранения, как это предусмотрено законом «О ветеранах».

«Каждый сам решит, что ему нужнее, отдохнуть подольше или получить деньги», — отметил он.

Депутат добавил, что этот законопроект не просто бюрократическая правка, а восстановление справедливости.