В ГД предложили увеличить отпуск ветеранам БД, работающим на таможне

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект о дополнительном отпуске для сотрудников таможни, являющихся ветеранами боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы в том числе выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«В целях признания за ветеранами боевых действий особых заслуг и установления им единого объема социальных гарантий, право на дополнительный отпуск должно быть предоставлено также и сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается предоставить сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней с сохранением денежного довольствия.
«Планомерно продолжается работа по совершенствованию набора социальных гарантий для наших ветеранов», — сказал Нилов РИА Новости.
Он напомнил, что в прошлом году принятым законом дополнительный отпуск был предоставлен сотрудникам различных силовых ведомств из числа ветеранов боевых действий.
Политик добавил, что дополнительные 15 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску — достойная мера господдержки для тех, кто рисковал всем ради выполнения боевых задач.
«Наш законопроект даёт сотрудникам таможенных органов, которые являются ветеранами боевых действий, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней», — сказал РИА Новости Свищев.
По его словам, важно право выбора: либо эти 15 дней с сохранением денежного довольствия, либо 35 дней без сохранения, как это предусмотрено законом «О ветеранах».
«Каждый сам решит, что ему нужнее, отдохнуть подольше или получить деньги», — отметил он.
Депутат добавил, что этот законопроект не просто бюрократическая правка, а восстановление справедливости.