Ампулометы применялись для разбрасывания листовок в годы Великой Отечественной

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Редкое оружие — ампулометы — применялось Советским Союзом для разбрасывания агитационных листовок в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в Минобороны РФ в рамках нового мультимедийного проекта «Наше оружие — правда», посвященного информационному противостоянию между СССР и гитлеровской Германией.
«Советские политорганы и инженеры проявляли подлинную изобретательность, используя для агитации самые разные технические средства — от переделанных боеприпасов до оптических приборов. Наряду с авиацией и артиллерией, которые использовались для доставки листовок, советские политорганы и инженерные части искали более точные и оперативные способы. Одним из таких технических решений стали специальные агитационные снаряды для ампуломета — оружия, первоначально предназначенного для стрельбы зажигательными ампулами», — говорится в сообщении.
Характеристики устройства описываются в донесении политического управления Брянского фронта от 23 июня 1942 года. «В каждый агитснаряд помещается 300−400 листовок размером 160×250 мм. Общий вес наряда — 1,5 кг. При стрельбе из ампуломета под углом 45 градусов агитснаряд при вылете из ствола ампуломета разрывается в воздухе на расстоянии 200−300 метров. Листовки рассыпаются и стайками относятся ветром. Средняя дальность забрасывания листовок без ветра — около 400 метров. При сильном попутном ветре — свыше километра», — уточняется в документе.
Новшество позволяло вести прицельную агитацию на ближних подступах к позициям врага прямо из окопов. «Техническая смекалка красноармейцев и политработников превращала обычное оружие в инструмент психологического воздействия, дополняя радиопередачи, газеты и плакаты. “Третий фронт” получал все более совершенные средства доставки своего главного боеприпаса — правдивого слова», — отметили в Минобороны РФ.