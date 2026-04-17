Ампулометы применялись для разбрасывания листовок в годы Великой Отечественной

Характеристики устройства описываются в донесении политического управления Брянского фронта от 23 июня 1942 года. «В каждый агитснаряд помещается 300−400 листовок размером 160×250 мм. Общий вес наряда — 1,5 кг. При стрельбе из ампуломета под углом 45 градусов агитснаряд при вылете из ствола ампуломета разрывается в воздухе на расстоянии 200−300 метров. Листовки рассыпаются и стайками относятся ветром. Средняя дальность забрасывания листовок без ветра — около 400 метров. При сильном попутном ветре — свыше километра», — уточняется в документе.