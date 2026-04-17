Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миколог Дьяков: самым опасным грибом весной является строчок

Миколог дал совет, как отличить строчок от безопасного сморчка.

Источник: Комсомольская правда

Миколог Максим Дьяков предупредил любителей тихой охоты о том, что в лесах уже появились весенние грибы, которые могут представлять угрозу.

В средней полосе России опасность подстерегает от строчков. Они содержат токсин, действие которого сопоставимо с компонентами ракетного топлива.

— Строчок содержит токсин герметрин. Клиническая картина от отравления герметрином аналогичная как от отравления ракетным топливом. Это очень опасный вид, — говорит Абзацу миколог.

При сборе сморчков стоит проявить особую осмотрительность, их легко перепутать с ядовитыми.

Токсины в строчке при определенных условиях могут разрушаться, но не до конца. Так что они опасны, а ошибиться могут даже опытные грибники.

Основное отличие в форме верхней части гриба. У сморчков относительно коническая шапочка, а вот у строчков — лопастновидная, как кусочек мозга.