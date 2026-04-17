Матчи «Спартак» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Балтика» пройдут в 25-м туре РПЛ

ТАСС, 17 апреля. Программа 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будет разбита на три игровых дня. Тур начнется в пятницу одним матчем и завершится в воскресенье тремя встречами.
В центральном матче уик-энда футболисты «Краснодара» примут калининградскую «Балтику». Игра пройдет 19 апреля и начнется в 19:30 мск. Краснодарская команда лидирует в таблице РПЛ, набрав 53 очка. Отрыв от идущего вторым петербургского «Зенита» составляет одно очко. Балтийцы с 44 очками располагаются на четвертой позиции, отставая от занимающего третье место московского «Локомотива» на один балл. Матч команд в первой части сезона завершился вничью со счетом 1:1.
В заключительный раз «Балтика» сыграет без главного тренера Андрея Талалаева на скамейке запасных. Ранее его дисквалифицировали на четыре матча за поведение в игре с московским ЦСКА (1:0). Также 11 апреля специалист перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Помимо Талалаева, «Балтике» не поможет лучший бомбардир команды в этом сезоне сальвадорский нападающий Брайан Хиль, который по итогам матча прошлого тура с «Пари Нижний Новгород» (2:2) получил повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, его восстановление займет не более двух недель.
Тур стартует в пятницу матчем между «Ростовом» и «Сочи». Игра пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 19:30 мск. Ростовчане с 26 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Сочинцы в прошлом туре одержали первую победу в чемпионате России с октября, команда с 12 очками располагается на последней, 16-й позиции. Матч первого круга завершился победой «Ростова» со счетом 1:0.
В субботу «Локомотив» на выезде сыграет с «Оренбургом», матч начнется в 12:00 мск. Железнодорожники с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Оренбуржцы борются за сохранение прописки РПЛ, команда с 20 очками занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. Отставание от идущих в зоне стыковых матчей «Пари Нижний Новгород» и самарских «Крыльев Советов» составляет одно и два очка соответственно.
Чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что после возобновления сезона железнодорожники оказались не готовы к борьбе за медали РПЛ. «На самом деле должно что-то кардинально измениться в игре “Локомотива”, потому что, к сожалению, после возобновления чемпионата команда оказалась не готова к решению серьезных задач — таких, как борьба за медали. Понятно, что отрадно для “Локомотива”, что и конкуренты не отличаются стабильностью, теряют очки, поэтому шансы есть. Но все будет зависеть от того, как, конечно, шесть игр проведет “Локомотив”. Но на данный момент все предыдущие матчи команды во второй части сезона скорее в таком неожиданно негативном фоне были проведены. Или теряли очки, или крупно проигрывали, дома спасают очки в матчах против команд из нижней части таблицы. Какие-то ошибки явные были допущены в тренировочном процессе. Возможно, какие-то ошибки есть и в формировании состава, но не берусь здесь оценивать как-то, потому что не погружен в трансферную политику “Локомотива”, — сказал Нигматуллин ТАСС.
В 14:30 мск начнется матч в Самаре, где «Крылья Советов» примут ЦСКА. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка, самарцы идут на 13-й позиции (22). 7 апреля команды уже играли в Самаре в матче второго этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России, победу со счетом 5:2 одержали армейцы. Игра первой части чемпионата также завершилась в пользу ЦСКА (1:0). Вратарь и капитан красно-синих Игорь Акинфеев на этой неделе тренировался индивидуально. Главный тренер армейцев Фабио Челестини рассказал журналистам, что голкипер продолжает восстановление от травмы, как и защитник Матвей Лукин.
В прошлом туре ЦСКА прервал серию из трех побед во всех турнирах, уступив «Сочи» (0:1). Бразильский вингер ЦСКА Энрике Кармо считает, что команда может вернуться на победную тропу. «Действительно, такое жесткое поражение было, мы проиграли дома, пытались перевернуть матч, пытались отыграться, заслужили забить, но, к сожалению, этого не произошло. Мы хорошо работаем, чтобы хорошо подойти к “Крыльям Советов”, мы готовы и очень хотим выиграть, чтобы выйти на победный лад. Уверен, что голы пойдут, мы каждый день тренируемся, чтобы быть лучше, чтобы побеждать в каждом матче. Прошлый матч с “Крыльями Советов” в Кубке России был хорошим для нас, но не могу сравнивать, потому что другой турнир. Но мы поедем за победой, чтобы забрать три очка», — сказал Кармо журналистам.
Также в этот день казанский «Рубин» на своем поле сыграет с тольяттинским «Акроном», встреча начнется в 17:00 мск. «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 34 очка, «Акрон» с 22 очками идет 12-м. В первом круге команды сыграли вничью (2:2). Завершит субботнюю программу матч между «Пари Нижний Новгород» и московским «Динамо» (начало — в 19:30 мск). Бело-голубые с 34 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, нижегородцы располагаются на 14-й позиции. Матч первого круга завершился победой «Динамо» со счетом 3:0.
Воскресенье также подарит болельщикам матчи «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» и «Спартак» — «Ахмат». Первая игра пройдет в Махачкале и начнется в 14:30 мск. Петербуржцы ведут борьбу за золото РПЛ, команда занимает второе место в турнирной таблице с 52 очками. Махачкалинцы находятся в борьбе за выживание, они с 23 очками идут 11-ми. Команды проведут третий матч в сезоне, ранее «Зенит» победил махачкалинцев в играх чемпионата и кубка страны (4:0, 1:0).
Встреча московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 17:00 мск. Главным тренером грозненской команды является бывший наставник и вратарь красно-белых Станислав Черчесов. «Спартак» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» располагается на девятой позиции (31). Осенний матч команд завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.