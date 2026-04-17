Дерматолог Гуреева: ванночки с содой и мазь с мочевиной помогут при натоптышах

Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения Марина Гуреева рассказала, как в домашних условиях устранить натоптыши на ногах и старые мозоли на руках.
Помогут ванночки с содой и жидким мылом, а после размягчения кожи нужно аккуратно обрабатывать мозоль пемзой и нанести мазь с мочевиной, салициловой или молочной кислотой.
К радикальным методам, таким как лазер или криодеструкция, стоит прибегать только при неэффективности консервативного лечения.
Гуреева пояснила, что мозоли и натоптыши возникают из-за трения или давления, а среди причин — деформация стопы, плоскостопие, неправильно подобранная обувь, высокая физическая активность и ожирение. У пожилых людей проблема усугубляется из-за уменьшения подкожно-жировых подушечек на стопах, пишет Газета.ru.
При этом важно помнить, что людям с сахарным диабетом и сосудистыми заболеваниями ног не рекомендуется самостоятельно удалять мозоли и натоптыши. Это может привести к серьезным последствиям: возрастает риск инфицирования и травматизации, поэтому лучше проводить медицинский педикюр у подолога.
Врач также предостерегла от срезания натоптышей ножницами или бритвой, это может привести к обратному эффекту и осложнениям.
Стержневые мозоли могут уходить глубоко в кожу, но современные методы позволяют удалить их безболезненно. Для удаления таких мозолей специалисты используют лазер или криогенную обработку, сообщает 360.ru.
