Дерматолог Гуреева: ванночки с содой и мазь с мочевиной помогут при натоптышах

Ранее врач травматолог-ортопед Иван Жигадло рассказал, почему ноги в конце дня «гудят». Если устает или «гудит» стопа, болит пятка, то нужно носить ортопедическую обувь лечебно-профилактического характера. Маленьким детям тоже рекомендуется дома носить сандалии с ортопедической выкладкой, с ортезом, чтобы стопа правильно развивалась. Врачи в операционных, когда подолгу стоят у стола, используют такую же обувь — с целью профилактики. Парикмахеры, продавцы, учителя — все, кто много времени проводит на ногах, тоже в группе риска, пишет aif.ru.