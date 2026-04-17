С 1 мая пройдёт повышение социальных выплат. Кому сделают прибавку и в каком размере

В связи с длинными майскими выходными в 2026 году обычный график социальных выплат сдвигается. Пособие за апрель поступит досрочно — 30 апреля, так как по графику выплата выпадает на праздничные дни в начале мая. Если дата получения пособия приходится на праздничный день, то его всегда выдают досрочно. Следующее поступление — уже за май — будет не в мае, а в июне, по установленному графику (3 июня). Это важно учитывать при планировании семейного бюджета, потому что в мае выплаты не поступят: просто одна из выплат начисляется раньше, никакого дополнительного дохода из-за переносов дат не возникает.