Депутат Пахомов: повышение зарплаты частично решит проблемы в сфере ЖКХ

В России наблюдается резкое увеличение спроса на сотрудников в сфере ЖКХ. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что это не случайность, а маркер системных проблем отрасли.
Особенно остро ощущается нехватка рабочих специалистов — ремонтников, контролеров, плотников, то есть, всех тех, кто занимается эксплуатацией жилого фонда и инфраструктуры.
При этом, отмечает депутат, простое увеличение числа вакансий не решит проблему: для привлечения и удержания квалифицированных кадров необходимо повышать зарплаты, улучшать условия труда и поднимать престиж профессий в ЖКХ. Без этого отрасль продолжит проигрывать конкуренцию за специалистов другим секторам экономики.
Исполнительный директор Ассоциации «Совет ЖКХ» Марк Геллер соглашается с этой оценкой. По его мнению, за ростом числа вакансий стоят реальные люди, обеспечивающие жизнедеятельность домов и городов в режиме 24/7. Даже с учетом роста средней зарплаты до 66 тыс. рублей (на 11%), это зачастую компенсация за сверхурочные, работу в ночное время и сложные условия, пишет Газета.ru.
Он уверен, привлекать молодых специалистов нужно иным образом: нужно дифференцировать оплату по сложности и условиям труда, развивать соцпакет и инвестировать в автоматизацию.
В свою очередь, эксперт по психологической безопасности, директор Научно-тренингового Центра Ирина Просвирякова рассказала, какие ошибки чаще всего совершают на этапе собеседования.
— Резюме нужно для того, чтобы открыть дверь к работодателю. Дальше в собеседовании все решает разговор. HR-менеджеры и руководители, проводящие сотни интервью в год, давно научились читать между строк и некоторые фразы закрывают вакансию быстрее любого красного флага в биографии, — говорит она аif.ru.
