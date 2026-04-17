Депутат Пахомов: повышение зарплаты частично решит проблемы в сфере ЖКХ

Ранее юрист рассказал, будет ли поиск новой работы на текущем месте поводом для дисциплинарного взыскания. Если поиск новой работы сочетается с нарушением трудовой дисциплины, например, если сотрудник сидит на сайтах вакансий в рабочее время или рассылает отклики с корпоративного компьютера при запрете на личное использование техники, работодатель вправе привлечь его к ответственности. Но предметом взыскания в таком случае будет именно нарушение трудовой дисциплины, а не сам факт публикации резюме, сообщает 360.ru.