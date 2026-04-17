Минобрнауки анонсировало дополнительные требования к практике студентов-медиков

Ранее сообщалось, что в России сформируют новый перечень специальностей в вузах. Работа ведётся в рамках перехода на обновлённую систему высшего образования. Изменения затронут также и научные специальности. Новый перечень разработают с учётом результатов пилотного проекта по реформе образовательных уровней. Этот проект стартовал в мае 2023 года. Он предполагает разделение высшего образования на базовый и специализированный уровни. Аспирантуру выделят в отдельный вид образования для подготовки научных кадров.