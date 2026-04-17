Десятидневное перемирие между Израилем и Ливаном вступает в силу: что об этом известно

Десятидневное прекращение огня в Ливане вступило в силу.

Источник: Комсомольская правда

С 00:00 17 апреля (московское время) между Ливаном и Израилем начало действовать перемирие. Режим временного прекращения огня продлится десять дней. Об этом уведомило израильское радио «Галей ЦАХАЛ».

При этом в материале подчеркивается, что до перемирия наблюдались интенсивные обстрелы со стороны Ливана. ЦАХАЛ в ответ ударила по ракетным установкам противника.

«После нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», — объявила радиостанция.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал, что армия обороны страны останется на тех позициях, которые сейчас занимает на юге Ливана. Перемирие не распространяется на место дислокации военных. Режим предусматривает только прекращение огня.