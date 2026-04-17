Календарь на 17 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Этот святой жил в IX веке. Он родился в Сицилии в семье благочестивых христиан. Вдохновленный примером родителей, Иосиф решил посвятить себя Богу и в 15 лет ушел в монастырь. На долю преподобного Иосифа выпало множество испытаний. В период иконоборческих гонений его схватили и заключили в темницу. На протяжении шести лет он мужественно переносил все лишения. В рождественскую ночь 820 года ему явился во сне святитель Николай Мирликийский, после чего, по преданию, оковы спали с него, двери темницы открылись и Иосиф оказался на свободе. Второй раз святой пострадал от ереси при императоре Феофиле. Несмотря на все испытания он дожил до глубокой старости.