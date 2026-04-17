Календарь на 17 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

17 апреля в России профессиональный праздник отмечают ветераны МВД. В мире празднуют День денег. У православных верующих — пятница Светлой седмицы, а по народному календарю Иосиф Песнопевец — день, когда журавли возвращаются из теплых краев. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 17 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Что отмечают в России и в мире 17 апреля.
* ~День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России~
Этот неофициальный праздник был учрежден в 2011 году к 20-летию создания Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Сегодня поздравления принимают сотрудники МВД, вышедшие на пенсию или в запас. По традиции в ветеранских организациях проходят торжественные мероприятия: встречи сослуживцев, награждения, возложение цветов к мемориалам сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.
* ~Международный день денег~
Этот финансовый праздник призван подчеркнуть роль денег в жизни человека и в мире в целом. Точно не известно, кто его придумал, но к этой дате стараются приурочить образовательные и просветительские мероприятия — например, занятия по финансовой грамотности, тематические программы и экскурсии в музеях. В этот день важно не только вспомнить о важности денег как ресурса, но и задуматься, какую роль они играют конкретно в вашей жизни: на что вы готовы ради большего заработка, и не стали ли вы их рабом.
* ~Всемирный день гемофилии~
Всемирный день гемофилии призван привлечь внимание к проблемам людей, страдающих наследственным заболеванием системы свертываемости крови. Еще недавно этот недуг считался смертельным. Небольшие повреждения кожи вызывали сильнейшие кровотечения. Как правило, больные гемофилией умирали еще в детстве. Сегодня благодаря лекарственной терапии люди с гемофилией могут вести полноценную жизнь. Дата отмечается при поддержке Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения.
* ~Акция «Марш парков»~
Международная общественная акция напоминает о важности сохранения парков, заповедников и других природных территорий. Россия присоединилась к «Маршу парков» в 1995 году. Сегодня в заповедниках проходят экскурсии, познавательные лекции и мастер-классы.
* ~День признательности летучим мышам~
Праздник появился по инициативе природоохранной организации Bat Conservation International (BCI). Его задача — защитить право летучих мышей на существование, подчеркнуть их неоценимый вклад в экосистемы и разрушить негативные стереотипы, которые так часто сопровождают этих удивительных созданий.
Что отмечают в разных странах 17 апреля.
День эспрессо — Италия. Ароматный, крепкий, тягучий напиток изобрели итальянцы. Его пьют в любое время дня, отдельно от приемов пищи. Этот праздник — отличный повод побаловать себя чашечкой кофе.
День сырных шариков — США. Основные ингредиенты этого блюда — сыр чеддер, сливочный сыр, зеленый лук и специи. Иногда шарики посыпают орехами пекан. Сегодня в США принято готовить сырные шарики дома, заказывать их в кафе, угощать ими друзей и знакомых.
День независимости — Сирия. Это один главных государственных и национальных праздников в стране. В этот день в 1946 году оккупационные французские войска покинули Сирию, и она обрела свободу.
Религиозные праздники 17 апреля.
* Пятница Светлой седмицы.
Сегодня очередной день Светлой седмицы — особой недели после Пасхи, когда в храмах продолжаются праздничные богослужения с торжественными песнопениями, колокольным звоном и крестным ходом. Всю Пасхальную неделю Царские врата оставляют открытыми, а священнослужители надевают белые или золотые одежды. Вместо молитв утром и вечером звучат Пасхальные часы. Поста в этот день нет.
Пятницу Светлой седмицы называют Прощеным днем. Считается, что именно сегодня необходимо помириться и забыть о прошлых обидах. Это поможет завершить Пасхальную неделю с чистой душой.
* Почитание Иконы Богородицы Живоносный Источник.
Ежегодно в пятницу Светлой седмицы Православная церковь чтит икону Божией Матери Живоносный источник. В этот день совершается чин водоосвящения.
События, связанные с иконой, датируются V веком. В Константинополе, недалеко от Золотых ворот, располагалась роща Богородицы с чудесным источником. Со временем место пришло в запустение, а родник оказался скрыт под тиной. Воин Лев Макелла встретил в роще слепца и, пытаясь найти для него воду, услышал голос. Он пошел ему навстречу и обнаружил чудесный источник. Когда он напоил слепого и омыл его глаза, тот прозрел. Будучи императором, Макелла вспомнил о явлении ему Богоматери и приказал очистить источник и построить над ним храм.
* День памяти преподобного Иосифа Песнописца.
Этот святой жил в IX веке. Он родился в Сицилии в семье благочестивых христиан. Вдохновленный примером родителей, Иосиф решил посвятить себя Богу и в 15 лет ушел в монастырь. На долю преподобного Иосифа выпало множество испытаний. В период иконоборческих гонений его схватили и заключили в темницу. На протяжении шести лет он мужественно переносил все лишения. В рождественскую ночь 820 года ему явился во сне святитель Николай Мирликийский, после чего, по преданию, оковы спали с него, двери темницы открылись и Иосиф оказался на свободе. Второй раз святой пострадал от ереси при императоре Феофиле. Несмотря на все испытания он дожил до глубокой старости.
Народные праздники 17 апреля.
* Иосиф Песнопевец, или Ольховые смотрины.
В народе с именем преподобного Иосифа Песнописца связывали пробуждение природы. В полях уже вовсю пели сверчки, а журавли, возвратившись из теплых краев, начинали протяжное курлыканье. Именно отсюда появилось прозвище святого — Песнопевец.
Птиц считали защитниками от нечисти, поэтому в этот день было принято выйти на улицу и поклониться летящему журавлю. Наши предки верили, что эта птица чудесным образом помогает в лечение спины. Увидев первого журавля, нужно было лечь на землю и семь раз перевернуться с одного бока на другой. После этого человек должен был ощутить облегчение боли.
Также существовал обычай выбирать сегодня ольху под новый сруб для колодца.
Именины 17 апреля.
* Вениамин;
Приметы: что можно и что нельзя делать 17 апреля.
Приметы о погоде.
Если на кустах ольхи много сережек — урожай овса будет очень богатым.
Ольха выпустила листья, а береза еще не успела — лето будет дождливым.
Птицы громко запели — весна будет теплой.
Низкие, тяжелые облака — к сильному похолоданию.
Что можно делать 17 апреля.
* Посетить богослужение в храме.
Что нельзя делать 17 апреля.
* Ссориться и сквернословить.
Лунный календарь 17 апреля.
Фаза Луны: Новолуние (после 14:54), 1-й лунный день.
Луна в знаке зодиака Овен, затем переходит в Тельца.
Если верить астрологическим прогнозам, в этот день можно начинать новые дела, сменить работу или поставить новые цели. Дело в том, что энергия знака Овен может придать человеку решительности и сил для принятия важных решений. Рекомендуется положиться на интуицию, так как сегодня, согласно звездным прогнозам, она ведет по верному пути. Если на новые свершения вы пока не готовы, можно заняться текущими делами и подведением итогов.
Вместе с тем важно не забыть сегодня о близких: есть шансы улучшить отношения с родственниками. В свободное время лучше замедлиться и заняться созерцанием. Так вы сможете восстановить жизненные силы.
17 апреля родились люди под знаком зодиака Овен. Они находятся под влиянием огненной стихии, их отличает решительность и умение быстро принимать решения.
Какие исторические события произошли 17 апреля.
* 1610 год — английский исследователь Генри Гудзон вышел в плавание: вскоре он откроет Гудзонов залив.
Кто родился 17 апреля.
* В 1818 году родился Александр II — российский император, отменивший крепостное право.
Кто отмечает дни рождения 17 апреля.
* 84 года исполняется Дэвиду Брэдли — актеру, известному ролью Филча в фильмах о Гарри Поттере и лорда Фрея в «Игре престолов».