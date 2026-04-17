МИД Ирана: Тегеран приветсвует перемирие между Ливаном и Израилем

Иранская сторона приветствует перемирие между Ливаном и Израилем, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Источник: Аргументы и факты

Иранская сторона приветствует перемирие между Ливаном и Израилем, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он уточнил, что перемирие было частью договорённости Ирана и Соединённых Штатов о прекращении огня.

«Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи приветствовал прекращение огня в Ливане, напомнив, что остановка войны в Ливане была частью договорённости Ирана и США о перемирии», — говорится в сообщении МИД.

Багаи отметил, что следует вывести военных Израиля с территорий на юге Ливана. Кроме того, он рассказал об усилиях Пакистана, которые привели к «установлению десятидневного перемирия».

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль достигли договорённости о прекращении огня.

По данным Axios, США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой приостановить удары по движению «Хезболла» до начала прямых переговоров между сторонами. Инициатива связана с подготовкой возможного диалога между Израилем и Ливаном.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше