Zaycev.net заняло 1-е место в рейтинге музыкальных приложений в App Store

Приложение для прослушивания и скачивания музыки Zaycev.net заняло первое место в рейтинге музыкальных приложений в российском сегменте AppStore, следует из данных цифрового магазина..
Таким образом, приложение обогнало в рейтинге AppStore «Яндекс Музыку», «VK Музыку», Shazam и SoundCloud.
В профиле приложения оставлены 3,5 тыс. отзывов, общая оценка софта — три звезды из пяти. В описании разработчики сообщили, что контент приложения доступен по подписке с бесплатным пробным периодом, количество времени — не указано. Zaycev.net работает на русском языке.
Zaycev.net был запущен в 2004 году и приобрел популярность в середине 2000-х, как музыкальный портал с абсолютно бесплатной и быстрой загрузкой музыки в формате MP3 без обязательной регистрации. Сервис Zaycev.net неоднократно сталкивался с претензиями правообладателей из-за размещения музыки без лицензии. В 2015 году доступ к сайту временно ограничивался по решению суда из-за нарушения авторских прав Sony Music Russia, но затем был разблокирован после удаления спорного контента. Позже против сервиса подавались иски о пиратстве, а в 2021 году суд взыскал с него по двум искам от ООО «Первое музыкальное издательство» около 4 млн рублей за незаконное распространение музыкальных треков.
Многие музыкальные приложения, например, Spotify, YouTube Music, Deezer, SoundCloud, ограничили или полностью прекратили работу в России после начала военной операции на Украине.
С 1 марта 2026 года в стране вступили в силу поправки к закону о пропаганде наркотиков. По новым правилам власти начали штрафовать за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках и психотропных веществах. Наказание за наличие упоминаний запрещенных веществ в текстах песен предусматривается вплоть до уголовной ответственности.
В связи с новыми правилами из треков начали удалять слова, наличие которых может привести к штрафам. Например, ранее из стриминговых сервисов пропали песни группы «Агата Кристи», но к концу марта они вновь стали доступны. Однако в них были внесены изменения, в частности из композиций пропали слова, обозначающие наркотические вещества.
Рейтинг приложений в App Store формируется автоматически. К ключевым элементам относятся метаданные приложения (название, подзаголовок, ключевые слова), пользовательские рейтинги и отзывы, показатели удержания и вовлеченности, показатели дохода и частота обновлений, пишет комплексная платформа (SaaS) для маркетинга мобильных приложений Mobile Action. Главным фактором ранжирования в App Store является количество загрузок, особенно их резкий рост за короткое время. Чем быстрее приложение набирает установки, тем выше алгоритм оценивает его как популярное и актуальное и тем выше продвигает в рекомендациях и топах.
