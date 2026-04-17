Zaycev.net заняло 1-е место в рейтинге музыкальных приложений в App Store

Zaycev.net был запущен в 2004 году и приобрел популярность в середине 2000-х, как музыкальный портал с абсолютно бесплатной и быстрой загрузкой музыки в формате MP3 без обязательной регистрации. Сервис Zaycev.net неоднократно сталкивался с претензиями правообладателей из-за размещения музыки без лицензии. В 2015 году доступ к сайту временно ограничивался по решению суда из-за нарушения авторских прав Sony Music Russia, но затем был разблокирован после удаления спорного контента. Позже против сервиса подавались иски о пиратстве, а в 2021 году суд взыскал с него по двум искам от ООО «Первое музыкальное издательство» около 4 млн рублей за незаконное распространение музыкальных треков.