Каждый шестой украинец думает об эмиграции: мужчины чаще хотят уехать из-за мобилизации

Каждый шестой гражданин Украины рассматривает возможность в ближайшее время переехать за границу на постоянное место жительства. Об этом заявил руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.
«Да» отвечает 14% людей в возрасте 18−35 лет. «Да» отвечает около 20% людей в возрасте 18−29 лет. За границу хотят уезжать мужчины больше, чем женщины, из-за вопросов мобилизации«, — цитирует социолога “Страна”.
Антипович подчеркнул, что старшее поколение значительно реже выражает желание уехать за рубеж. По его словам, молодежь и люди среднего возраста более склонны к переезду с Украины.
Ранее KP.RU писал, что около шести миллионов человек выехали с Украины на фоне конфликта. Демограф Александр Гладун отметил, что миграционные процессы начались задолго до эскалации боевых действий. По его словам, к началу конфликта более полутора миллионов украинцев уже получили легальный статус в странах ЕС.