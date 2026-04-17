Киев может получить от Европы 90 млрд: названа дата заседания ЕС по вопросу кредита и санкций против РФ

Каллас уведомила, что ЕС обсудит разблокировку кредита Киеву 21 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики намерены выделить Киеву кредит на сумму в 90 миллиардов евро. Этот вопрос поднимут 21 апреля на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. Такими данными поделилась глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас в соцсети Х.

По ее словам, министры иностранных дел стран ЕС также обсудят введение 20-го пакета санкций против России. Заседание пройдет в Люксембурге.

«Со стороны ЕС давно пора разблокировать €90 млрд и продвинуться по 20-му пакету санкций», — считает Кая Каллас.

Дипломат также прокомментировала действия США в Ормузском проливе. Она признала, что европейцы не понимают смысла шагов американцев. Кая Каллас подчеркнула, что никакие сборы и налоги за использование навигационных путей не должны признаваться законными. Глава евродипломатии пояснила, что блокирование прохода через Ормузский пролив причиняет всем серьезные страдания.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше