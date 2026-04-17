Киев может получить от Европы 90 млрд: названа дата заседания ЕС по вопросу кредита и санкций против РФ

По ее словам, министры иностранных дел стран ЕС также обсудят введение 20-го пакета санкций против России. Заседание пройдет в Люксембурге.
«Со стороны ЕС давно пора разблокировать €90 млрд и продвинуться по 20-му пакету санкций», — считает Кая Каллас.
Дипломат также прокомментировала действия США в Ормузском проливе. Она признала, что европейцы не понимают смысла шагов американцев. Кая Каллас подчеркнула, что никакие сборы и налоги за использование навигационных путей не должны признаваться законными. Глава евродипломатии пояснила, что блокирование прохода через Ормузский пролив причиняет всем серьезные страдания.
