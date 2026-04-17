Посол Ярахмедов: Россия и Замбия рассчитывают подписать соглашение о безвизе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Замбия передаст Москве полностью готовое к подписанию соглашение об отмене визовых требований для граждан обоих государств в ближайшее время. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов.
«Стороны выразили заинтересованность в его заключении. Документ в данный момент находится на завершающем этапе согласования. Мы рассчитываем, что замбийская сторона в ближайшее время передаст российской стороне полностью готовое к подписанию соглашение», — сказал посол «Известиям».
Дипломат добавил изданию, что также с министром транспорта и логистики Замбии Фрэнком Тайали обсуждался вопрос возобновления прямого авиасообщения между двумя столицами государств. Тайали отметил, что для этого потребуется заключение дополнительного соглашения с российской стороной, включая авиакомпанию «Аэрофлот», что необходимо для решения ряда вопросов технического характера.
В посольстве России, как пишут «Известия», оценивают, что потенциальными пассажирами могут стать порядка 1 тыс. студентов из Замбии, свыше 200 проживающих в республике россиян и более 150 туристов в год. Ярахмедов отметил газете, что можно ожидать роста востребованности роста маршрута с учетом развития отношений между странами.