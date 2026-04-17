В музей школы Петербурга передадут выкупленное на аукционе письмо Циолковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Выставленное на аукцион письмо советского ученого, основоположника отечественной космонавтики Константина Циолковского передадут в музей петербургской школы, его выкупил выпускник этого же учреждения. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района города Андрей Хорт.
«Письмо основоположника отечественной космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского будет передано в музей 521 школы! Письмо на аукционе выкупил выпускник школы с подорожанием почти в два раза», — говорится в сообщении Хорта в его канале в Max. Он пообещал лично поблагодарить дарителя в ближайшее время.
Датированное 1931 годом собственноручное письмо Циолковского его товарищу по переписке Аркадию Дюнину, профессору, заведующему кафедрой Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР (1980) — тогда молодому исследователю, было выставлено на торги в аукционном доме «Литфонд». Согласно описанию лота, текст письма содержится на оборотной стороне открытки, которая хорошо сохранилась.
«Словом бесконечность я означаю только, что пространство не имеет стены, так же и время. Если бы была стена, тогда другое дело; но ее нельзя вообразить ни для времени, ни для пространства», — пишет Циолковский адресату. На сайте аукционного дома текст письма приведен полностью. К лоту также относились ответное письмо Дюнина, открытка с портретом Циолковского от 1958 года и несколько других документов.
«Автографы К. Э. Циолковского редки. Предложенное в лоте собственноручное письмо К. Э. Циолковского представляет ценность музейного уровня», — отмечается в описании лота.
Онлайн-аукцион «Литфонда» состоялся 16 апреля. На торги в Санкт-Петербурге были выставлены редкие книги, автографы, фотографии, исторические бумаги и географические карты, временной диапазон которых охватывает период с XVI по конец XX века.