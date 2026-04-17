Россиянам не придется доказывать некачественные ЖКУ: в Госдуме предложили автоматический пересчет

Депутат Гусев предложил автоматически пересчитывать плату за некачественные ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили в автоматическом порядке пересчитывать оплату за коммунальные услуги при их ненадлежащем качестве. С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Изменение размера платы за коммунальные услуги при перерывах, превышающих установленную продолжительность, и (или) нарушении их качества производится лицами, указанными в части 5 данной статьи, в беззаявительном порядке за соответствующий расчетный период», — цитирует законопроект РИА Новости.

Информация о перерасчете должна отражаться в платежных документах за тот же период. Гусев уточнил, что инициатива направлена на упрощение процедуры и реальную защиту граждан.

Напомним, что за включение в платежные квитанции услуг, не одобренных общим собранием собственников, управляющая компания может быть оштрафована на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил ввести механизм автоматической проверки коммунальных платежных документов с последующим исключением неправомерных начислений.