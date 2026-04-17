17 апреля в календаре: Международный день кофе и день советской пожарной охраны

День денег Международный день кофе День советской пожарной охраны День бла-бла-бла День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ Международный день летучих мышей День гармошечного зова День «Спасибо травнику» Всемирный день винограда «Мальбек» Международный день «Ford Mustang» День поэзии хайку День национального костюма в Башкортостане Всемирный день гемофилии Всемирный день осведомлённости о макроглобулинемии Вальденстрёма.
Именины.
Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.
Иосиф Песнопевец.
Иосиф песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день, родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров Византии, боровшихся с христианством. Иосиф был одарен поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений.
Песнопевцем же Иосифа прозвали в народе потому, что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.
Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль». Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок.
На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» — искали подходящее дерево. Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая, благодаря дубильным веществам, способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.
События.
1492 год — Колумбу обещана королевская поддержка для осуществления его экспедиции «в Индии».
1722 год — в России введен налог на ношение бороды.
1824 год — подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке.
1875 год — день рождения бильярдной игры «снукер».
1912 год — Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел».
1924 год — основана американская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer».
1941 год — инженер Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию.
1944 год — завершилась битва за Правобережную Украину — Днепровско-Карпатская операция.
1968 год — в СССР впервые вышла в телеэфир передача «В мире животных» (6+).
1970 год — Пол Маккартни издал первый сольный альбом McCartney.
1980 год — Южная Родезия сменила название на Зимбабве.
1982 год — английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой, признав новый Конституционный акт Канады.
1986 год — принято постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране», согласно которому каждая семья должна была иметь отдельную квартиру или дом к 2000 году.
1992 год — VI Съезд народных депутатов РФ по предложению Ельцина закрепил за Россией два официальных названия — «Российская Федерация» и «Россия».
2000 год — начало вещания общероссийского телеканала «Детский проект» (6+).
2005 год — состоялся референдум по объединению Красноярского края с Таймыром и Эвенкией.
2021 год — похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
В этот день родились.
Семен Щедрин (1745 — 1804 г.), русский живописец, художник-пейзажист.
Семен Венгеров (1855 — 1920 г.), русский литературный критик, историк литературы, редактор, библиограф.
Борис Щукин (1894 — 1939 г.), советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Никита Хрущев (1894 — 1971 г.), советский государственный и политический деятель, глава СССР (1953−1964).
Александра Дорохина (1941 — 2019 г.), советская и российская актриса театра и кино.
Валерия (1968 г.), российская эстрадная певица, Народная артистка России.
Анастасия Макаревич (1977 г.), российская певица, музыкант, бывшая солистка группы «Лицей».
Народные приметы.
Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде. Если темные тяжелые облака движутся тихо — к затяжному дождю. На ольхе много сережек — к урожаю овса, много шишек — к урожаю ячменя. Если солнечно — пшеница будет зернистая. Если восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей. Кора, во множестве потрескавшаяся весной на березах и других деревьях, предвещает на будущее время продолжительную хорошую погоду. Утренняя заря золотистая, в ней преобладают желтые и желтовато-розовые тона — к вёдру. Сверчок «затрещал» — надо поле под рожь пахать. Если береза листья раньше ольхи распустила — лета жди засушливого, если наоборот — влажного. Ольха усыпана сережками — урожай овса будет хорошим, шишками — ячмень удастся. Устраивали смотрины ольхе — имелось в виду наблюдение за деревом и определение той поры, когда оно начнет цвести, поскольку считали, что это дерево обладает целебными свойствами.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
