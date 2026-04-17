17 апреля в календаре: Международный день кофе и день советской пожарной охраны

Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде. Если темные тяжелые облака движутся тихо — к затяжному дождю. На ольхе много сережек — к урожаю овса, много шишек — к урожаю ячменя. Если солнечно — пшеница будет зернистая. Если восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей. Кора, во множестве потрескавшаяся весной на березах и других деревьях, предвещает на будущее время продолжительную хорошую погоду. Утренняя заря золотистая, в ней преобладают желтые и желтовато-розовые тона — к вёдру. Сверчок «затрещал» — надо поле под рожь пахать. Если береза листья раньше ольхи распустила — лета жди засушливого, если наоборот — влажного. Ольха усыпана сережками — урожай овса будет хорошим, шишками — ячмень удастся. Устраивали смотрины ольхе — имелось в виду наблюдение за деревом и определение той поры, когда оно начнет цвести, поскольку считали, что это дерево обладает целебными свойствами.