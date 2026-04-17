День иконы «Живоносный Источник» 17 апреля: От каких болезней спасает и какие чудеса творит

Вот полный текст молитвы: «О Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа! Ты еси Мати и покровительница всех к Тебе прибегающих, призри с благосердием на молитвы грешных и смиренных чад Твоих. Ты, именуемая Живоносный Источник благодатных врачеваний, исцели болезни страждущих и умоли Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, да низпослет и всем притекающим к Тебе здравие душевное и телесное и, простив нам вольная и невольная согрешения наша, дарует нам вся яже к вечней и временней жизни потребная. Ты еси всех скорбящих радость, услыши нас, скорбных; Ты еси утоление печали, утоли и нашу печаль; Ты еси взыскание погибших, не попусти и нам погибнути в бездне грехов наших, но всегда избавляй нас от всяких скорбей и напастей и всякаго злаго обстояния. Ей, Царице наша преблагая, надеждо наша несокрушимая и заступнице необоримая, не отврати лица Твоего от нас за множество прегрешений наших, но простри нам руце Матерняго милосердия Твоего и сотвори с нами знамение милости Твоея во благо: яви нам помощь Твою и благопоспеши во всяком деле благом. От всякаго же начинания греховнаго и помышления лукаваго отврати нас, да всегда славим пречестное имя Твое, величающе Бога Отца и Сына Единороднаго Господа Иисуса Христа и Животворящаго Святаго Духа со всеми святыми во веки веков. Аминь».