Reuters: США предупредили Европу о задержках поставок оружия

Соединённые Штаты уведомили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, это связано с тем, что США намерены обеспечить собственные военные потребности.
«Официальные лица США проинформировали европейских коллег о вероятных задержках в поставках некоторых видов вооружений по ранее заключённым контрактам», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что коснется ряда стран, в том числе в Прибалтике и Скандинавии.
В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Трамп заявил о введении морской блокады Ирана.
По данным Bloomberg, иранские суда начали использовать новый обходной маршрут в Ормузском проливе на фоне ограничений со стороны Соединённых Штатов.