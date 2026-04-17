Reuters: США предупредили Европу о задержках поставок оружия

Соединённые Штаты уведомили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений из-за конфликта в Иране, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты уведомили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, это связано с тем, что США намерены обеспечить собственные военные потребности.

«Официальные лица США проинформировали европейских коллег о вероятных задержках в поставках некоторых видов вооружений по ранее заключённым контрактам», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что коснется ряда стран, в том числе в Прибалтике и Скандинавии.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с февраля этого года. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Трамп заявил о введении морской блокады Ирана.

По данным Bloomberg, иранские суда начали использовать новый обходной маршрут в Ормузском проливе на фоне ограничений со стороны Соединённых Штатов.

