Стармер призвал к немедленному открытию Ормуза: он готовит речь по ситуации в проливе

Британские власти призвали к открытию Ормузского пролива для судоходства. Лондон выступает за разблокировку вод без каких-либо предварительных условий. С таким утверждением обратился премьер Британии Кир Стармер.
Он сообщил о приверженности страны к учреждению «многонациональной инициативы по защите» свободного судоходства. Премьер добавил, что Париж и Лондон готовы поддержать операции по разминированию Ормуза для возвращения к стабильности. Он готовится выступить с соответствующей речью 17 апреля.
«Безусловное и немедленное открытие пролива — глобальная ответственность, и нам необходимо действовать, чтобы снова обеспечить свободные потоки глобальной энергетики и торговли», — сказано в заявлении премьер-министра Британии.
Между тем американский лидер Дональд Трамп уведомил, что Вашингтон открывает Ормузский пролив для судоходства. Он сообщил, что делает это «для всего мира».