Цыганова рассказала, что ее дважды отказались пропустить в Госдуму

10 апреля Вика Цыганова поддержала идею главы ФПБК Виталия Бородина передать ей право на исполнение песен артистки Аллы Пугачевой. По ее мнению, некоторые песни из дискографии Примадонны — наследие, которой ей больше не принадлежит. Вместе с тем она отметила, что ее репертуар отличается от песен, которые пела Пугачева. По ее словам, в творчестве народной артистки СССР не было патриотических песен, но Цыганова все равно выразила желание исполнить такие композиции, как «Этот мир» и «Куда уходит детство».