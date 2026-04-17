Цыганова рассказала, что ее дважды отказались пропустить в Госдуму

Певицу Вику Цыганову отказались пускать в Государственную думу РФ. Об этом она рассказала в четверг, 16 апреля, изданию «Абзац».
Артистка сообщила, что ей сказали приехать в здание нижней палаты парламента к 10:30 по московскому времени. На же месте выяснилось, что начало заседания в 12:00.
— Когда Цыганова попыталась попасть в Госдуму во второй раз, охрана сослалась на внутренние правила и не пропустила ее, — сказано в статье.
Известно, что в 2019 году певица баллотировалась в депутаты от Комсомольского избирательного округа.
10 апреля Вика Цыганова поддержала идею главы ФПБК Виталия Бородина передать ей право на исполнение песен артистки Аллы Пугачевой. По ее мнению, некоторые песни из дискографии Примадонны — наследие, которой ей больше не принадлежит. Вместе с тем она отметила, что ее репертуар отличается от песен, которые пела Пугачева. По ее словам, в творчестве народной артистки СССР не было патриотических песен, но Цыганова все равно выразила желание исполнить такие композиции, как «Этот мир» и «Куда уходит детство».