Волонтер анонсировал выезд на место исчезновения Усольцевых

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.