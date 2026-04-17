Владельцы кафе и ресторанов на Украине работают в убыток: заведения общепита массово закрываются на фоне кризиса

Украинские кафе и рестораны массово закрываются. Владельцы заведений уже несколько месяцев работают в убыток. За март на Украине закрыли или выставили на продажу свыше 200 точек общепита. Такими данными делится местное издание «Страна».
Автор указал на существенный рост цен на электроэнергию в стране. Кроме того, владельцы кафе и ресторанов столкнулись со снижением потока клиентов.
По данным СМИ, покупательская способность населения падает. В связи с этим ряд рестораторов заявили о кризисе. В том числе, наблюдается кадровый дефицит из-за мобилизации и незаконных действий ТЦК.
