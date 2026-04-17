Мэр Хабаровска проверил ход работ на путепроводной развязке на улице Юности — проспект 60-летия Октября, которую ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В ближайший понедельник здесь начинаются наиболее активные работы, которые потребуют частичного перекрытия проезжей части, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Я прошу автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. На развязке будут поочередно перекрываться по одной полосе с каждой стороны. Объект технически сложный и достаточно узкий, поэтому трафик будет затруднен. Пожалуйста, выбирайте альтернативные пути движения, чтобы избежать пробок», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В Хабаровске приступили к ремонту дорожного полотна на развязке в Первом микрорайоне. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
1 / 2.
В ходе ремонта на развязке «Улица Юности — проспект 60-летия Октября» поменяют асфальтовое покрытие, будет произведено устройство деформационных швов, барьерного ограждения, водоотведения, тротуара. Стоимость контракта на работы более 400 миллионов рублей.
Одним из главных объектов дорожной кампании является третий этап капитального ремонта проспекта 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой. Работы здесь ведутся с опережением графика.
«Мы договорились с подрядной организацией, что работы на проспекте будут завершены к 1 сентября — к началу учебного года, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд для общественного транспорта. Спасибо Президенту нашей страны за финансирование этих программ. Контроль за качеством и сроками на каждом этапе осуществляет администрация Хабаровска совместно с краевыми и городскими депутатами, а также с общественниками», — отметил Сергей Кравчук.
1 / 4.
Работы на объектах будут вестись в усиленном режиме: подрядчики готовы работать до 23.00, а укладка асфальта, не нарушающая режим тишины, будет производиться и в ночное время.
В этом году на дорожную кампанию в Хабаровске направлено около 1,125 млрд рублей. Это средства федерального бюджета, выделенные по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. Также будут выделены существенные субсидии из бюджета Хабаровского края.
Помимо капитальных работ, во всех районах Хабаровска после зимы начался текущий ремонт дорог.
Ранее ИА AmurMedia опубликовало график ремонта улично-дорожной сети в Хабаровске.