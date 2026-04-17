«Динамо» проиграло «Новосибирску» и закончило борьбу в плей-офф

Баскетбольное «Динамо» проиграло в серии «Новосибирску» в четвертом матче первого раунда плей-офф Суперлиги со счётом 64:65 и завершило борьбу в плей-офф. Счёт в серии до трёх побед — 1:3.
«Новосибирск», который в регулярном чемпионате занял лишь 10-е место, затем выиграл два гостевых матча плей-ин, серию у лучшей команды сезона приморского «Динамо» и вышел в полуфинал.
Сибиряки, игравшие дома, начали лучше и уже на 3-й минуте повели 9:2. Динамовцы еще в первой четверти догнали хозяев, однако все равно проиграли ее — 17:23. Зато в следующей наметился перелом. По ходу нее сибиряки не забивали шесть минут подряд, пропустив 14 безответных очков! Дальневосточники повели было «+8», однако к большому перерыву от этого преимущества осталось 5 очков (37:32).
«Новосибирск» поквитался с соперником в третьем периоде: проиграв второй со счетом 9:20, этот хозяева выиграли 21:9! На этот раз уже команда Эдуарда Сандлера «замолчала» на последние четыре с половиной минуты, в течение которых сибиряки организовали рывок 9:0. И к началу заключительной 10-минутки повели 53:46.
В ней «Динамо» долго не могло догнать соперника. Лишь когда до конца встречи оставалось менее трех минут, Дакуан Смит вернул «Динамо» в игру (60:59). Однако «Новосибирск» взял тайм-аут и ответил дальним попаданием Алексея Бабушкина. А на предпоследней минуте после точного броска Владимира Семенченко отрыв хозяев увеличился до пяти очков.
Шанс спастись у динамовцев был. И не один. Сначала Иван Стребков реализовал трехочковый, а за 9,4 секунды до конца мог сравнять счет Андрей Десятников, однако реализовал лишь один штрафной — 65:64. Казалось, после тайм-аута гостям остается только фолить, но «Новосибирск», пытаясь ввести мяч в игру из-за своей лицевой линии, нарушил правило 5 секунд! Тем не менее дружина Владимира Певнева выстояла. Айзея Кроули, ринувшись в проход под кольцо, нарвался на смачный блок-шот Александра Семенюка, а Смит промахнулся сам, и сибиряки отправились в полуфинал!