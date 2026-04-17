«Динамо» проиграло «Новосибирску» и закончило борьбу в плей-офф

Шанс спастись у динамовцев был. И не один. Сначала Иван Стребков реализовал трехочковый, а за 9,4 секунды до конца мог сравнять счет Андрей Десятников, однако реализовал лишь один штрафной — 65:64. Казалось, после тайм-аута гостям остается только фолить, но «Новосибирск», пытаясь ввести мяч в игру из-за своей лицевой линии, нарушил правило 5 секунд! Тем не менее дружина Владимира Певнева выстояла. Айзея Кроули, ринувшись в проход под кольцо, нарвался на смачный блок-шот Александра Семенюка, а Смит промахнулся сам, и сибиряки отправились в полуфинал!