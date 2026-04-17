Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске прокомментировали слухи о штрафах за картошку

В Новосибирской области в последние недели активно обсуждают слухи о якобы введённых штрафах за выращивание картофеля на дачных участках. Поводом стали публикации в соцсетях с громкими заголовками, которые вызвали беспокойство среди садоводов. Однако, как пояснил юрист Алексей Шмуль, эти опасения не имеют под собой оснований.

По его словам, недоразумение возникло из-за неправильного понимания норм законодательства, регулирующего оборот семенного материала в коммерческой сфере.

Эксперт отметил, что ответственность предусмотрена только для случаев, связанных с продажей. Если человек выращивает картофель для себя — даже используя клубни, купленные с рук или у знакомых — никаких нарушений нет, независимо от того, внесён ли сорт в государственный реестр.

Штрафы возможны лишь тогда, когда урожай начинают реализовывать без необходимых документов, подтверждающих происхождение посадочного материала. В этом случае для физических лиц предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей, а для фермерских хозяйств — до 10 тысяч рублей.

Юрист подчеркнул, что цель таких норм — контроль качества семян и защита сельского хозяйства от болезней растений, а не давление на дачников. По его словам, слухи быстро распространяются из-за сложного языка законов и их искажённой подачи в интернете, что создаёт у людей ложное ощущение угрозы.