Экстренную операцию по разрыву кисты яичника провели в Приморье

Утром 8 апреля в приемное отделение Дальнегорской больницы доставили пациентку с резкими болями внизу живота. Женщину привезла бригада скорой помощи. После осмотра, ультразвука и анализов медики поставили диагноз — разрыв кисты яичника с кровотечением, и решили срочно оперировать. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Хирурги выполнили экстренную лапароскопию — малоинвазивную операцию через небольшие проколы брюшной стенки. Вмешательство было органосохраняющим: врачи удалили только кисту желтого тела, сам яичник удалось сохранить. Интра- и послеоперационных осложнений не зафиксировали, операцию провели успешно.
Сейчас пациентка остается в стационаре. Ее состояние врачи оценивают как стабильное и не вызывающее опасений.