Пезешкиан: США не одержат победу в конфликте с Ираном

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Соединённые Штаты не одержат победу над иранской стороной.
Он уточнил, что США столкнутся с убытками.
«США в этом конфликте не победят, но именно страны региона и мира понесут серьёзные убытки», — сказал Пезешкиан, слова распространила его пресс-служба.
Президент Ирана встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршала Асимом Муниром.
Пезешкиан отметил, что «конфликт не в интересах ни одной из сторон». По его словам, после окончания конфликта странам региона следует «укрепить сотрудничество, создав условия для безопасности на Ближнем Востоке».
«Подобно тому, как Европа посредством механизмов, как НАТО, обеспечивает собственную безопасность, исламские страны, опираясь на культурную и религиозную общность, могут решать различные вопросы в рамках коллективного сотрудничества», — заявил он.
В апреле президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Трамп заявил о введении морской блокады Ирана.
По данным Reuters, Соединённые Штаты уведомили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений.