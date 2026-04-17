Посольство РФ в США показало «Вертикаль» к 90-летию со дня рождения Говорухина

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне организовало показ фильма «Вертикаль» к 90-летию со дня рождения кинорежиссера, актера и политического деятеля Станислава Говорухина. Этот вечер, на который собрались соотечественники, представители аккредитованного в столице США иностранного дипломатического корпуса, состоялся 16 апреля в киноклубе посольства.
Приветствуя гостей, посол России в США Александр Дарчиев подчеркнул, что «киношедевры и образы, созданные [Говорухиным] на экране, не только выразили целую эпоху, особо ценную для старшего поколения, но и оставили пример для почитания и следования молодыми людьми всего пространства, где русский язык и культура воспринимаются как близкие и родные».
«Свой последний художественный фильм, вышедший в 2015 году под характерным названием “Конец прекрасной эпохи”, режиссер посвятил, отталкиваясь от произведений писателя-шестидесятника Сергея Довлатова, времени своей творческой молодости с ее положительными и отрицательными чертами. Эта лента перекликается с первой работой мастера “Вертикаль”, снятой в соавторстве с однокурсником по ВГИК Борисом Дуровым в далеком 1967 году. Ее мы демонстрируем сегодня, искренне надеясь, что вы одобрите наш выбор», — сказал Дарчиев.
Простые истины.
На его взгляд, «главное, что рефреном обоих фильмов проходят простые истины, подзабытые и отвергаемые ныне либеральной теорией и политической практикой». «Это — совесть как нравственный императив, восприятие в качестве естественной нормы поведенческой модели, в которой мужчины должны быть мужественными, а женщины, соответственно, женственными», — отметил дипломат.
По словам Дарчиева, «Станислав Говорухин был нетерпим ко лжи, воспевал любовь и дружбу, отвергая предательство и приспособленчество». «Успешно проявив себя в создании детективных “блокбастеров”, выражаясь современным языком, и боевиков, от “Место встречи изменить нельзя” и “Пиратов XX века” до философских документальных работ “Так жить нельзя”, “Россия, которую мы потеряли”, и “Великая криминальная революция”, режиссер не изменял себе, остро реагируя на социальную несправедливость, фальшь, коррупцию и предательство», — констатировал посол.
«Как депутат Государственной думы, а затем один из лидеров общественного мнения, он много сделал для укрепления отечественной культуры, утверждения традиционных ценностей как духовных скреп современной России, воспитания подрастающего поколения в любви к Родине. Сознаюсь, что я воспользовался привилегией посла и выбрал именно “Вертикаль”, которую люблю, испытывая всякий раз при просмотре эмоциональное волнение, в том числе от гениальных, ставших историей, песен Владимира Семеновича Высоцкого — “Если друг оказался вдруг” и “Здесь вам не равнина, здесь климат иной”, — добавил посол.
Станислав Говорухин — режиссер, актер, сценарист и политический деятель, народный артист России. Родился 29 марта 1936 года в городе Березники (Свердловская область, ныне Пермский край). Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», автор сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Депутат Госдумы (1993−2018 гг.), председатель комитета Госдумы по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.
Указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения режиссера подписал президент России Владимир Путин. В соответствии с указом также был создан оргкомитет для подготовки праздничных мероприятий, его возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.