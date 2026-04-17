Посольство РФ в США показало «Вертикаль» к 90-летию со дня рождения Говорухина

«Свой последний художественный фильм, вышедший в 2015 году под характерным названием “Конец прекрасной эпохи”, режиссер посвятил, отталкиваясь от произведений писателя-шестидесятника Сергея Довлатова, времени своей творческой молодости с ее положительными и отрицательными чертами. Эта лента перекликается с первой работой мастера “Вертикаль”, снятой в соавторстве с однокурсником по ВГИК Борисом Дуровым в далеком 1967 году. Ее мы демонстрируем сегодня, искренне надеясь, что вы одобрите наш выбор», — сказал Дарчиев.