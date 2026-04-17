«Отвлекающий маневр»: в США раскрыли причины угроз в адрес Кубы

Издание отмечает, что дипломатический прогресс между Вашингтоном и Гаваной застопорился.
«Возобновившиеся угрозы военных действий США против небольшого острова у берегов Штатов могут стать полезным отвлекающим маневром для администрации», — говорится в материале.
Подобная стратегия поможет администрации США выйти из сложной ситуации на Ближнем Востоке. По данным газеты, президент Дональд Трамп пока не принимал решений по Кубе, а долгосрочная стратегия в отношении острова отсутствует.
Ранее Трамп заявил, что США могут «заглянуть» в Гавану после урегулирования конфликта с Ираном. Он охарактеризовал Кубу как «страна в упадке».
В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит оказывать Кубе поддержку в поставках нефти. Он уточнил, что Россия уже направила на остров первый танкер.