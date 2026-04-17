Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отвлекающий маневр»: в США раскрыли причины угроз в адрес Кубы

RS: возможная операция США на Кубе может быть отвлекающим маневром.

Источник: Комсомольская правда

Усиление риторики Белого дома о возможной военной операции США против Кубы может быть отвлекающим маневром. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft.

Издание отмечает, что дипломатический прогресс между Вашингтоном и Гаваной застопорился.

«Возобновившиеся угрозы военных действий США против небольшого острова у берегов Штатов могут стать полезным отвлекающим маневром для администрации», — говорится в материале.

Подобная стратегия поможет администрации США выйти из сложной ситуации на Ближнем Востоке. По данным газеты, президент Дональд Трамп пока не принимал решений по Кубе, а долгосрочная стратегия в отношении острова отсутствует.

Ранее Трамп заявил, что США могут «заглянуть» в Гавану после урегулирования конфликта с Ираном. Он охарактеризовал Кубу как «страна в упадке».

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит оказывать Кубе поддержку в поставках нефти. Он уточнил, что Россия уже направила на остров первый танкер.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше