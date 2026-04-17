«Я Господь» и «Сэнди Один»: как Хегсет выдал фразу из фильма за библейскую молитву

Американский военный министр Пит Хегсет посетил богослужение в Пентагоне. Во время мероприятия произошел странный инцидент. Пит Хегсет, говоря о спасательной операции летчиков в Иране, процитировал монолог из фильма «Криминальное чтиво». Шеф Пентагона выдал его за библейскую молитву, утверждает газета USA Today.
Автор отмечает, что Пит Хегсет вместо фразы «Я Господь» произнес позывной «Сэнди Один». Так он процитировал персонажа Сэмюэля Л. Джексона.
«Во время богослужения, похоже, он перефразировал цитату, вероятно, из “Криминального чтива”, а не из Священного Писания», — говорится в статье.
Демократы решили отправить шефа Пентагона в отставку. Они намерены рассмотреть резолюцию об импичменте министру войны США. Демократы уже подготовили шесть статей обвинения.