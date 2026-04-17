Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я Господь» и «Сэнди Один»: как Хегсет выдал фразу из фильма за библейскую молитву

Хегсет на богослужении произнёс фразу из «Криминального чтива» вместо молитвы.

Источник: Комсомольская правда

Американский военный министр Пит Хегсет посетил богослужение в Пентагоне. Во время мероприятия произошел странный инцидент. Пит Хегсет, говоря о спасательной операции летчиков в Иране, процитировал монолог из фильма «Криминальное чтиво». Шеф Пентагона выдал его за библейскую молитву, утверждает газета USA Today.

Автор отмечает, что Пит Хегсет вместо фразы «Я Господь» произнес позывной «Сэнди Один». Так он процитировал персонажа Сэмюэля Л. Джексона.

«Во время богослужения, похоже, он перефразировал цитату, вероятно, из “Криминального чтива”, а не из Священного Писания», — говорится в статье.

Демократы решили отправить шефа Пентагона в отставку. Они намерены рассмотреть резолюцию об импичменте министру войны США. Демократы уже подготовили шесть статей обвинения.

Узнать больше по теме
Биография Пита Хегсета
Пит Хегсет — американский политик и государственный деятель, который занял должность министра войны США в 2025 году. Его карьера в сфере государственного управления и обороны начала стремительно развиваться после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Ниже — главное из биографии главы Пентагона.
Читать дальше