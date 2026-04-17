В ГД предложили платить ДМО матерям-героиням независимо от трудоустройства

Добавляется, что в настоящее время вынесено 107 решений об установлении выплаты ДМО, при этом девять женщин, продолжающих трудовую деятельность, смогут получить ее только после прекращения работы или выхода на пенсию. «Совет матерей» называет такое положение дел «несправедливым» и просит внести изменения в законодательство.