Педагогические вузы страны откроют двери для абитуриентов

Впервые школьники смогут знакомиться с учебными корпусами в течение двух дней.

Источник: Хабаровский край сегодня

Единый день открытых дверей проведут во всех педагогических вузах, подведомственных министерству просвещения РФ, в ближайшие выходные. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», впервые мероприятие пройдет в течение двух дней — 18 и 19 апреля.

Встретят будущих абитуриентов в 36 педагогических университетах. В частности, в Хабаровском крае это Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет. Адреса иных подведомственных Минпросвещения России педвузов опубликован на сайте ведомства.

Школьникам покажут учебные корпуса и аудитории, познакомят с инфраструктурой вузов, ответят на вопросы о предстоящей приемной кампании. К слову, в этом году число бюджетных мест в профильных учебных организациях превысило 37 тысяч мест.

— Единый день открытых дверей предоставляет уникальную возможность для будущих педагогов ознакомиться с условиями поступления и обучения, возможностями, которые открывает студенческая жизнь, и профессиональной траекторией, — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. — Мы видим, что педагогические направления и в 2025 году удержали лидерство по популярности среди абитуриентов, о чем говорит конкурс — 12 заявлений на место. Высоким остается и уровень трудоустройства выпускников педвузов.

Напомним, что 18 апреля в Хабаровском крае также пройдет единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» Школьники смогут посетить несколько действующих образовательно-производственных кластеров в области авиастроения, железнодорожного и водного транспорта, педагогики, туризма и сервиса, судостроения.